"Мишоловка захлопнеться": Жданов сказав, як перекрити росіянам доступ до боєприпасів

Цими вихідними в тимчасово окупованому Криму відбулася "бавовна" на незаконно побудованому мосту через Керчинську протоку. Тамтешня "влада" намагалася приховати влучання шляхом задимлення.

Про це у своєму відеоблозі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Він зауважив, що найбільше росіян хвилює те, як приховати ступінь руйнування.

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Постачання іде через Крим

Від початку повномасштабного вторгнення Кримський міст щонайменше тричі зазнавав атак. Однак, на жаль, поки що невідомі результати крайньої "бавовни". За словами очевидців, було вісім вибухів з різним інтервалом, а потім з'явився білий дим, який маскував міст.

Я сподіваюсь вже завтра ми побачимо супутникові фотографії Кримського мосту й зможемо оцінити наслідки "бавовни". Якщо ця "хороша" людина, яка пускає ракети, порушить залізничне сполучення через Кримський міст, то тоді фактично мишоловка захлопнеться для усього угруповання російських військ, які розташовані біля Мелітополя і навколо нього,

– сказав Жданов

Починаючи від Волновахи й до Дніпра на захід, як зазначив експерт, постачання іде через Крим. А от Донбас, Донецька й Луганська області постачаються через українсько-російський кордон.

"Якщо ми пошкоджуємо Кримський міст, то це угруповання зависає у повітрі. Машинами багато не навозиш, скільки б там фур не відправляли. Але постачання для такої великої групи військ без залізниці неможливе. У нас є всі шанси. Тим більше якщо ми говоримо про кінець весни – початок літа 2024 року", – зазначив Жданов.

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