З якими вимогами росіяни прийшли на перемовини та як на них реагують українці
10 березня 2022 , 10:59Читать новость на русском
В мережу злили можливі вимоги росіян на перемовинах з українцями. Їх абсурдність бачать усі українські користувачі та пропонують їм забиратися у напрямку російського корабля.
Один з проєктів вимог РФ на перемовинах з українською делегацію злили в мережу на фейсбук-сторінці "ЄвроМайдан". Це неофіційна інформація, однак, судячи з риторики, може бути цілком реальною. Адже в ній зазначені ті вимоги, з якими Путін йшов на війну з Україну.
Росіяни вперто не хочуть визнавати переваги української армії, тому продовжують висувати умови, які були написані в Кремлі ще до початку так званої "Спецоперації".
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Ось які вимоги до України з боку держави-агресора:
Блок «Безпека»
- Україна виключає для себе вступ до військових альянсів, розміщення на своїй території іноземних військових баз та будь-яких військових центрів, що використовуються спільно з іноземними державами.
- На території України не розміщуватимуться іноземні війська, у тому числі на тимчасовій основі (для проведення навчань).
- Україна не розроблятиме самостійно або купуватиме і розміщуватиме на своїй території озброєння, здатні становити загрозу для Росії та її союзників (перелік видів озброєнь, що визнаються «небезпечними», необхідно уточнити та затвердити).
- Україна підтверджує свою остаточну та безповоротну відмову від ядерної зброї.
- Збройні сили України обмежуються за видами, родами військ, чисельним складом та озброєнням відповідно до реальних потреб утримання національної безпеки.
- Оголошуються поза законом, розпускаються та забороняються батальйони «Азов», «Айдар» та подібні до них, а також екстремістські політичні угруповання «Правий сектор» та подібні до неї (перелік слід уточнити та затвердити); їхні активісти перевіряються на співучасть у злочинах проти людяності.
Блок "Геополітика"
- Україна визнає суверенітет Росії над Кримом.
- Україна укладає угоду про союз із Донецькою та Луганською республіками на правах широкої автономії (перелік автономних повноважень необхідно уточнити та затвердити); у них проводяться вибори, республіки отримують самоврядування та представництво у парламенті.
Блок "Культура та ідеологія"
- Російська мова набуває статусу офіційної в Україні і може затверджуватись як основне регіональне рішення представницьких органів регіонів та міст.
- Знімаються обмеження на присутність російської мови у політичному житті, у ЗМІ, книговиданні та загалом у культурі, а також в освіті, соціальній сфері та інших сферах життя.
- Забороняється друкована, топонімічна, аудіовізульна, меморіальна та інша презентація та пропаганда ідей нацизму в інтерпретації УНА/УНСО, УПА та інших нацистських угруповань, а також їхніх ватажків та активних діячів.
- Відновлюється меморіальне значення Великої Вітчизняної війни ХХ століття, її героїв, ветеранів та символів.
Блок "Економіка"
- Створюється європейський консорціум (за участю Росії) для модернізації та експлуатації української газотранспортної системи.
- Створюється європейський консорціум (за участю Росії) для модернізації та експлуатації української генеруючої енергосистеми (АЕС та ГЕС).
- Відновлюється зона вільної торгівлі між Україною та Росією (з можливими тимчасовими вилученнями).
- Відновлюється пряме транспортне сполучення між Україною та Росією (з можливими тимчасовими обмеженнями).
Нагадаємо хронологія основних подій війни
- Щоб забезпечити прийняття цих істотних умов, їх закріплення у міжнародно-правових актах та подальше практичне виконання, буде потрібно створення групи міжнародних гарантів. Як мінімум, за участю США, Німеччини та Франції. Можлива також участь Італії, Нідерландів, Туреччини, Угорщини, Фінляндії.
- Група міжнародних гарантів повинна також забезпечити поетапне скасування санкцій і рестрикцій, запроваджених щодо Росії.»
Користувачі Фейсбук обурились такими наглими вимогами країни, яка веде неуспішні бойові дії на території України. Майже тисяча гнівних коментарів має однакову тональність. Більшість з них посилає росіян з такими вимогами у напрямку з російським кораблем. Інші зазначають, що жодна з цих вимог не може бути виконана, адже вона порушує суверенітет незалежної України.
Коментарі користувачів:
- Їх нахабству немає межі, яке право вони мають вказувати, якою мовою нам говорити, яку армію нам мати, в які союзи нам вступати? Нехай знають, що ми точно не вступимо в союз з купою лайна під назвою Росія! Цим оркам немає жодної довіри, вони вже виступали гарантами нашої безпеки, весь світ побачив, чим це закінчилося. Після всього, що зараз сталося, в труні ми бачили цих чмошників під назвою Росія.
- Та вони йо..нуті. Стоять одною ногою над прірвою і такі вимоги ставлять. Нехай йдуть за своїм кораблем!
- Жодної з цих умов не можна приймати. Переговорники і влада мають розуміти, що ми порвемо їх на шматки навіть за наміри "підмахнути" нам рф.
- Нічого собі заявочки… То може нам зразу здатись, віддати землі, будинки і поклонятись путлєру... І будем жити, як в Північній Кореї, закривши рот, і тіні своєї боятись. Ми тільки згідні удобрити ними землю, адже весна - пора городів і полів...Рускій корабль, йди нах..й!