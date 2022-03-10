З якими вимогами росіяни прийшли на перемовини та як на них реагують українці

В мережу злили можливі вимоги росіян на перемовинах з українцями. Їх абсурдність бачать усі українські користувачі та пропонують їм забиратися у напрямку російського корабля.

Один з проєктів вимог РФ на перемовинах з українською делегацію злили в мережу на фейсбук-сторінці "ЄвроМайдан". Це неофіційна інформація, однак, судячи з риторики, може бути цілком реальною. Адже в ній зазначені ті вимоги, з якими Путін йшов на війну з Україну.

Росіяни вперто не хочуть визнавати переваги української армії, тому продовжують висувати умови, які були написані в Кремлі ще до початку так званої "Спецоперації".

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Ось які вимоги до України з боку держави-агресора:

Блок «Безпека»

Україна виключає для себе вступ до військових альянсів, розміщення на своїй території іноземних військових баз та будь-яких військових центрів, що використовуються спільно з іноземними державами. На території України не розміщуватимуться іноземні війська, у тому числі на тимчасовій основі (для проведення навчань). Україна не розроблятиме самостійно або купуватиме і розміщуватиме на своїй території озброєння, здатні становити загрозу для Росії та її союзників (перелік видів озброєнь, що визнаються «небезпечними», необхідно уточнити та затвердити). Україна підтверджує свою остаточну та безповоротну відмову від ядерної зброї. Збройні сили України обмежуються за видами, родами військ, чисельним складом та озброєнням відповідно до реальних потреб утримання національної безпеки. Оголошуються поза законом, розпускаються та забороняються батальйони «Азов», «Айдар» та подібні до них, а також екстремістські політичні угруповання «Правий сектор» та подібні до неї (перелік слід уточнити та затвердити); їхні активісти перевіряються на співучасть у злочинах проти людяності.

Блок "Геополітика"

Україна визнає суверенітет Росії над Кримом. Україна укладає угоду про союз із Донецькою та Луганською республіками на правах широкої автономії (перелік автономних повноважень необхідно уточнити та затвердити); у них проводяться вибори, республіки отримують самоврядування та представництво у парламенті.

Блок "Культура та ідеологія"

Російська мова набуває статусу офіційної в Україні і може затверджуватись як основне регіональне рішення представницьких органів регіонів та міст. Знімаються обмеження на присутність російської мови у політичному житті, у ЗМІ, книговиданні та загалом у культурі, а також в освіті, соціальній сфері та інших сферах життя. Забороняється друкована, топонімічна, аудіовізульна, меморіальна та інша презентація та пропаганда ідей нацизму в інтерпретації УНА/УНСО, УПА та інших нацистських угруповань, а також їхніх ватажків та активних діячів. Відновлюється меморіальне значення Великої Вітчизняної війни ХХ століття, її героїв, ветеранів та символів.

Блок "Економіка"

Створюється європейський консорціум (за участю Росії) для модернізації та експлуатації української газотранспортної системи. Створюється європейський консорціум (за участю Росії) для модернізації та експлуатації української генеруючої енергосистеми (АЕС та ГЕС). Відновлюється зона вільної торгівлі між Україною та Росією (з можливими тимчасовими вилученнями). Відновлюється пряме транспортне сполучення між Україною та Росією (з можливими тимчасовими обмеженнями).

Нагадаємо хронологія основних подій війни

Щоб забезпечити прийняття цих істотних умов, їх закріплення у міжнародно-правових актах та подальше практичне виконання, буде потрібно створення групи міжнародних гарантів. Як мінімум, за участю США, Німеччини та Франції. Можлива також участь Італії, Нідерландів, Туреччини, Угорщини, Фінляндії.

Група міжнародних гарантів повинна також забезпечити поетапне скасування санкцій і рестрикцій, запроваджених щодо Росії.»

Користувачі Фейсбук обурились такими наглими вимогами країни, яка веде неуспішні бойові дії на території України. Майже тисяча гнівних коментарів має однакову тональність. Більшість з них посилає росіян з такими вимогами у напрямку з російським кораблем. Інші зазначають, що жодна з цих вимог не може бути виконана, адже вона порушує суверенітет незалежної України.

Коментарі користувачів:

Їх нахабству немає межі, яке право вони мають вказувати, якою мовою нам говорити, яку армію нам мати, в які союзи нам вступати? Нехай знають, що ми точно не вступимо в союз з купою лайна під назвою Росія! Цим оркам немає жодної довіри, вони вже виступали гарантами нашої безпеки, весь світ побачив, чим це закінчилося. Після всього, що зараз сталося, в труні ми бачили цих чмошників під назвою Росія.

Та вони йо..нуті. Стоять одною ногою над прірвою і такі вимоги ставлять. Нехай йдуть за своїм кораблем!

Жодної з цих умов не можна приймати. Переговорники і влада мають розуміти, що ми порвемо їх на шматки навіть за наміри "підмахнути" нам рф.

Нічого собі заявочки… То може нам зразу здатись, віддати землі, будинки і поклонятись путлєру... І будем жити, як в Північній Кореї, закривши рот, і тіні своєї боятись. Ми тільки згідні удобрити ними землю, адже весна - пора городів і полів...Рускій корабль, йди нах..й!

Наразі вимог зі сторони України не оприлюднено.