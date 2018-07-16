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Якими лікувальними властивостями здивує ананас

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Якими лікувальними властивостями здивує ананас
/ domskotom.net

Речовини, які містяться у таких екзотичних фруктах як ананасах, можуть лікувати важкі опіки шкіри.

Таку заяву зробили іспанські науковці з університету Мігеля Сервета у Сарагосі, передає "Країна здоров'я".

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Під час досліджень вони з'ясували, що у стеблі ананаса є речовина бромелайн. Завдяки бромейлану можна відновити шкіру і не допустити розвитку зараження крові та запальних процесів.

Засоби з вмістом цієї речовини вже успішно пройшли тестування – шкіра добре заживає, а шрами стають мінімальними.

Оскільки наразі обпечену шкіру видаляють лише хірургічним шляхом, що призводить до великої кількості шрамів, подібна технологія з використанням бромелайну може врятувати багатьох постраждалих від чималих витрат та дозволить суттєво зменшити кількість шрамів.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування Здорове життя Лікування Красиве тіло Краса
Джерело: 24 Канал
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