Якими статками володіє телеведуча Опра Уінфрі: несподівані дані

Популярна американська телеведуча Опра Уінфрі, яка прославилась завдяки гострим інтерв'ю з голлівудськими знаменитостями, потрапила до списку найбагатших людей світу.

Про це йдеться у звіті фінансових аналітиків Bloomberg.

Експерти оцінюють статки Опри Уінфрі в 4 мільярди доларів. Відтак телеведуча стала першою темношкірою жінкою, яка увійшла до Топ-500 найбагатших людей світу.

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Окрім цього, аналітики зазначають, що всього за рік дохід Опри Уінфрі збільшився на 427 мільйонів доларів завдяки зростанню акцій компанії Weight Watchers. Знаменитість є власником 10% активів фірми, відтак входить до ради директорів.

Допис, поширений Oprah (@oprah) 11 Чер 2018 р. о 7:55 PDT

За даними Bloomberg, телеведуча посіла 494 щабель у списку найбагатших людей світу. Крім Опри Уінфрі, ще 65 відомих жінок ввійшли до престижного рейтингу, при цьому 6 з них – підприємці.