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Якими є прості повсякденні звички найуспішніших людей світу

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Аріанна Хаффінгтон і Біз Стоун
Аріанна Хаффінгтон і Біз Стоун / Колаж 24 Канал

При опитуванні найуспішніших людей, стає очевидно, що їх зазвичай об'єднують прості звички у повсякденному житті.

У книзі "Моя ранкова рутина: Як успішні люди починають свій день натхненними" автори Бенджамін Сполл і Майкл Ксандер опитали понад 300 успішних підприємців і з'ясували, які прості звички об'єднують цих людей, повідомляє Independent.

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Серед героїв – літератор і співзасновниця The Huffington Post Аріанна Хаффінгтон, один із засновників Twitter Біз Стоун, президент Pixar і Walt Disney Animation Studios Едвін Кетмелл, а також інші успішні люди.

Хороший сон

З'язовано, що більшість опитаних з успішних людей книги сплять близько семи з половиною годин на добу.

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В середньому кожен з героїв прокидається близько 6:30 ранку і засинають не пізніше 23:00. Також зранку мало хто з них дозволяє собі поніжитись у ліжку або перевірити свій смартфон, не встаючи з ліжка.

Більшість людей, з якими ми розмовляли, відразу встають і починають свій день, і не витрачають час на "полежати в ліжку ще трохи,
– зазначає автор.

Медитація

Крім того, автори з'ясували, що опитані герої вважають за краще займатися спортом після обіду або ввечері після робочого дня. У той час, як зіркам шоу-бізнесу рекомендують починати свій день з інтенсивного тренування.

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Замість інтенсивних тренувань успішні підприємці та топ-менеджери займаються медитацією.

Медитація не забирає багато часу і легко вміщається в напружений графік активно працюючої людини,
– наголошує Сполл.

Цінність часу

Зокрема, автор додає, що серед цікавих особливостей графіку успішних людей вони прокидаються відразу по сигналу будильника, що не переставляючи його на 5, 10 або 15 хвилин, щоб довше поспати.

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"Відтягуючи момент пробудження ви будете почувати себе набагато гірше, ніж якщо відразу по його сигналу встанете з ліжка. Якщо у вас є зайві 5 або 10 хвилин з ранку, скористайтеся ними для міцного сну, не перериваючи його і не відтягуючи момент пробудження", – розповідає Аріанна Хаффінгтон.

Теги: LifeStyle Здорове життя Мотивація Освіта
Джерело: 24 Канал
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