Аномальна спека та грози: якою буде погода в липні
Джерело:24 канал
У липні в Україні буде доволі спекотно. Часто температура повітря "перевалюватиме" за +30. Хоча синоптики прогнозують, що другий місяць літа буде багатшим на дощі, ніж перший.
У липні погода буде більш стабільною, ніж у червні. Про це 24 каналу розповів синоптик Леонід Горбань.
До речі Замість палючого сонця – прохолода: коли в Україні спаде спека
Прогноз синоптиків
Середня температура повітря вдень становитиме +27...+32 градуси. На Півночі та у Центрі до +30 термометр переважно не дотягуватиме. Липневі ночі теж будуть теплими – +15...+16.
Найспекотніше буде на Сході та Півдні. Всередині місяця стовпчики термометрів сягатимуть +32...+34. Натомість на початку та в кінці липня обіцяють +30...+32.
Чи дощитиме у липні
Липень буде рясним на опади. Наприклад, потужні дощі можливі на початку липня. Тоді ж в деяких регіонах прогнозують грози.
Також дощитиме в десятих числах та наприкінці місяця. Загальна кількість опадів у липні сягатиме 45 – 50 міліметрів.Зверніть увагу! Липень закінчиться "на спекотній ноті". Так само розпочнеться і серпень. Стовпчики термометрів триматимуться на рівні +33...+35 градусів. Хоча поступово до кінця серпня температура повітря знижуватиметься.
Детальніше Літо буде пекельним: синоптики прогнозують в Україні аномальну спеку