Аномальна спека та грози: якою буде погода в липні

У липні погода буде більш стабільною, ніж у червні. Про це 24 каналу розповів синоптик Леонід Горбань.

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Середня температура повітря вдень становитиме +27...+32 градуси. На Півночі та у Центрі до +30 термометр переважно не дотягуватиме. Липневі ночі теж будуть теплими – +15...+16.

Найспекотніше буде на Сході та Півдні. Всередині місяця стовпчики термометрів сягатимуть +32...+34. Натомість на початку та в кінці липня обіцяють +30...+32.

Чи дощитиме у липні

Липень буде рясним на опади. Наприклад, потужні дощі можливі на початку липня. Тоді ж в деяких регіонах прогнозують грози.

Також дощитиме в десятих числах та наприкінці місяця. Загальна кількість опадів у липні сягатиме 45 – 50 міліметрів.

Липень закінчиться "на спекотній ноті". Так само розпочнеться і серпень. Стовпчики термометрів триматимуться на рівні +33...+35 градусів. Хоча поступово до кінця серпня температура повітря знижуватиметься.