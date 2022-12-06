Дефіцит потужності в енергосистемі становить 19%: скільки магістральних мереж зазнали атак

Після восьмої російської атаки по території України дефіцит потужності становить 19%. В уряді також розповіли, що енергетики обіцяють вже найближчими днями ліквідувати наслідки обстрілів.

Відповідну інформацію Денис Шмигаль повідомив 6 грудня на засіданні уряду. За його даними, дефіцит потужності в енергосистемі буде зберігатися й надалі.

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Яка ситуація в енергосистемі України

Зараз (6 грудня – 24 канал) він (дефіцит – 24 канал) становить 19% від прогнозного споживання. Загалом за останні місяці від масованих атак росіян зазнали пошкоджень 35% ключових об'єктів магістральних мереж. На 70% з них – "прилітало" по два й більше разів,

– розповів прем'єр.

Посадовець уточнив, що тільки 5 грудня в одну з підстанцій в Одеській області ворог випустив відразу 7 ракет. Саме тому в Україні надалі діятимуть графіки відключень.

Денис Шмигаль вкотре пригадав, що:

масовані атаки Росії є загрозою не лише Україні, але й усій Європі;

а імперські амбіції ворога не померли із розпадом СРСР.

"Всі останні 30 років Росія створювала, підживлювала та провокувала конфлікти на території багатьох країн. Тому Росія залишається загрозою, якій ми маємо протистояти разом", – пояснив Шмигаль.

Восьма масована ракетна атака по Україні: коротко