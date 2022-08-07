Росіяни накопичили дуже багато сил: оглядач назвав найгірший сценарій для Півдня

Злякавшись контрнаступальних дій ЗСУ на правому березі Херсонської області, росія розпочала масштабну передислокацію та перегруповування. Воно відбувається з Донбаського плацдарму на Херсонський.

Про це в ефірі 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Він повідомив, що ще 3 – 4 тижні тому на Херсонському плацдармі знаходилося максимум 15 батальйонних тактичних груп окупантів, з яких 4 БТГ були в стані бойових дій на лінії фронту. Тепер росіяни сконцентрували майже 28 БТГ за 2 тижні.

Сьогодні ЗСУ на правому березі Херсонської області повинні займатися не контрнаступальними діями, а зайняти оборону та максимально нівелювати наступальні спроможності російських окупаційних військ. Після того, як буде нівельований цей потенціал, можемо знову казати про можливість контрнаступальних дій,

– пояснив Олександр Коваленко.

Експерт зазначив, що російські окупанти значно зменшили свою присутність на Донбаському плацдармі. Саме тому останні дні ми чуємо про вдалі контрнаступальні дії ЗСУ, наприклад, на Харківському плацдармі.

"ЗСУ здійснюють контрнаступальні дії саме в тому напрямку, де найслабша оборона в окупантів. Проте це не означає, що хтось повністю відмовляється від наступальних дій саме на Херсонській області. З часом буде послаблено навіть цю значно підсилену оборону окупантів", – розповів Олександр Коваленко.

За його словами, головне – мінімізувати можливості росіян саме по наступальним діям до Миколаєва Кривого Рогу та навіть Запоріжжя.

Який можливий найгірший сценарій на Півдні у найближчі тижні

Олександр Коваленко зазначив, що найгірший сценарій досить передбачуваний. Не маючи достатньо ефективної системи управління, забезпечення, а також повноцінної логістики на правому березі Херсонської області, – російські окупанти все ж накопичили серйозну силу для того, щоб здійснювати контрнаступальні та навіть наступальні дії.

Якщо вони розпочнуть ці наступальні дії, не виключено, що на деяких напрямках зможуть просунутися на стільки, що це можна буде назвати окупацією нових територій,

– повідомив Олександр Коваленко.

Він додав, що з цього окупанти можуть зробити психологічний елемент тиску на суспільство, сказавши: "розпочався наступ, ЗСУ не можуть його стримувати, ЗСУ відступають...". Тобто будуть розповсюджувати паніку. Проте варто розуміти, якщо це й буде відбуватися, то тимчасово.

"Адже немає ефективної системи управління та системи забезпечення цих передових підрозділів. Коли їх немає, то будь-який наступ такого характеру дуже швидко захлинається. Вони вимушені будуть перейти в оборону. Навіть оборону тримати в такій ситуації, без забезпечення, – вони не зможуть", – пояснив військово-політичний оглядач.

Ми кожного дня бачимо, як знищуються склади з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами. Знищуються їх пункти управління та командні пункти. Вести бойові дії в таких умовах, з такою кількістю БТГ та підрозділів – вони не зможуть,

– розповів Олександр Коваленко.

За його словами, з наступальними діями росіяни максимум зможуть протриматися 2 тижні. Після цього вони будуть в обороні, а потім почнеться їх відступ під тиском контрнаступальних дій ЗСУ.

Дивіться відео: контрнаступальні дії ЗСУ на Півдні

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