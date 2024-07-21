"Несправедливий розподіл": у Держенергонагляді назвали область, яка регулярно уникала відключень

В деяких регіонах України до списку критичної інфраструктури, яка не підлягає відключенням, було внесено багато зайвих об'єктів. Ба більше, під час перевірок вдалося виявити цілу область, яка уникала обмежень електроенергії.

Про це в етері телеканалу "Ми-Україна" заявив голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян. Він зауважив, що українська енергосистема наразі не є повністю автоматизованою.

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У якій області не відключають світло

Як пояснив Слободян, наразі доведеться переглянути списки критичної інфраструктури, які не підлягають під обмеження електроенергії, у регіонах, зокрема у Дніпропетровській області, та вжити жорсткіших заходів. Причиною є наявність великої кількості "зайвих" об'єктів.

Разом з тим були виявлені й інші випадки. Наприклад, по Житомирській області було виявлено, що ціла область певною мірою уникала відключень, не виконуючи команди диспетчерів Укренерго. Це також неприпустимо, адже створює несправедливий розподіл між цілими регіонами,

– наголосив він.

За його словами, енергосистема в Україні ще не повністю автоматизована, тому велике значення відіграє й людський фактор. Однак контроль з боку держави все одно присутній. Очільник Держенергонагляду зазначив, що перевіряти Житомирську область вирішили не просто так.

"Отримали сигнали – звернення громадян і дані від Укренерго, що там щось не зовсім правильно відбувається", – розповів Слободян та додав, що там підтверджували диспетчеру, що "команда прийнята до виконання на застосування графіків відключень".

Однак насправді, як стверджує посадовець, не всі черги було застосовано і навантаження по області майже не знижувалось.

. Мер Житомира Сергій Сухомлин ще у червні повідомляв, що у місті не діють відключення світла, оскільки там є власна генерація на базі комунальних підприємств, а саме – велика сонячна електростанція потужністю 50 мегаватів на околиці.

До слова, напередодні міністр енергетики Герман Галущенко пообіцяв, що вже невдовзі ситуація зі світлом поліпшиться. Посадовець пояснив, що це пов'язано з особливостями ремонтної кампанії на об'єктах генерації.