1. Війна Росії проти України, попри те, що триває довше за "велику вітчизняну", все ж таки була скоріше фоновим процесом для громадян Росії. Про це пише Ігор Тишкевич.

У якій ситуації опинився Путін?

Росіяни не дуже відчували війну до 2025 року. Та й у 2025 році – на початку 2026-го було скоріше фінансове питання (відсоток за кредитами, стиснення споживчого ринку). Тема втрат була не така гостра, враховуючи "найм за гроші" – для "середньостатистичного росіянина" загиблий сам пішов. Виплати "гробових" були вчасно та виводили сім'ї на інший рівень доходів. Багатьох не на довго, але все ж таки.

2. Спроби швидкого завершення, використовуючи сприятливу для Росії активність Дональда Трампа та його мотивацію "розвивати відносини з Москвою", поки що безрезультатні.

Якщо не вийде завершити війну "американським треком", то наступні рамки створюватимуть не тільки США, але ще й Євросоюз і Китай. Не факт, що вони настільки прийнятні для Росії, але участь Китаю змусить піти на домовленості.

Війна у Перській затоці дала Кремлю додаткові 3 – 4 місяці – перша зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна відбудеться у середині травня, а не 1 – 4 квітня, як планувалося. Та й ключове питання світового порядку денного для них сьогодні – Іран. Але до кінця осені, коли Сі поїде в США, вже може скластися бачення завершення російсько-української війни. Тобто Путін має час умовно до листопада, щоб продемонструвати успіхи.

3. Але на фронті не все так чудово для Путіна. Збройні сили Росії просуваються, але дуже повільно. Це не назвеш ні переломом у війні, ні тим паче масштабним успіхом. Бачення як домогтися змін, крім збільшення кількості людей на фронті, немає. Але ресурс найму зменшився. Потрібна мобілізація.

4. У 2026 році 20 вересня у єдиний день голосування будуть вибори до Держдуми – вибори 10 глав суб'єктів федерації (думаю, що в травні – червні будуть нові відставки і число зросте до 14 – 15), і "глави чеченської республіки". А також будуть вибори законодавчих зборів (парламентів) у 39 суб'єктах федерації, включаючи Московську, Тюменську, Нижньогородську, Новгородську та Свердловську області та Санкт-Петербург. Одним словом, наймасштабніша електоральна кампанія за останні 10 років.

5. Ситуація з виборами вже ускладнюється тим, що громадяни Росії вперше з 2022 року масово відчують що таке війна. Дрони долітають уже далеко. Це видно, це помітно, це лячно.

І якщо Бєлгород можна було уявити як "локальну проблему" і створити історію про "всенародну допомогу" одному регіону, то розширення географії успішних ударів уже не приховаєш. Усть-Луга видно мешканцям Ленінградської області, Єкатеринбург та Урал – шок для місцевих.

Туапсе – більше ніж порт та НПЗ. Це курортний сезон – "моречко", якого 2026 року не буде. На це накладаються побутові проблеми. Історія з Бонею, на мій погляд, була не виявом "голосу народу", а спробою заміряти "температуру по лікарні" навесні, щоб улітку вжити заходів. Аж ніяк цей кейс не тягне на "бунт проти Путіна". Але все це створює проблемний фон для виборів. Відсутність історії успіхів на фронті лише посилить ситуацію.

6. Повертаємось до питань мобілізації. З огляду на "рік великих виборів" проводити її влітку ризиковано. Проводити восени – можливо, безглуздо. Адже можуть складатися нові контури замороження війни з погляду ключових геополітичних центрів. Просто не встигнеш досягти ефекту на фронті.

Як Путін може використати мобілізацію?

І ось тут підходимо до головного. Залишити ситуацію без швидких рішень – для Путіна рівнозначно створенню проблем для системи влади та себе. Адже з одного боку будуть незадоволені ті, хто "війну не помічав", з іншого – праві імперці (ті ж воєнкори та їхня аудиторія), на яких розраховує Путін, але яких так і не поставили під повний контроль.

Вихід із проблеми може бути у вигляді старого анекдоту – не можеш подолати проблему, очоль її. У випадку з Росією зіграти на страху і все ж таки перевести російсько-українську війну в категорію пропагандистського штампу "війна народна".

Тобто посіяти більше страху, посилити пропаганду через ЗМІ та продемонструвати готовність "жертвувати заради перемоги". Тут мобілізація навпаки може стати фактором, який додає балів владі: страшно, отже, ми йдемо на непопулярні заходи заради того, щоб це швидко закінчилося.

Такий крок вкрай ризикований, оскільки не вирішує проблему, а лише відкладає її, даючи посилення політичних позицій максимум на рік. Але Путіну більше й не треба – адже до кінця 2026 року може скластися консенсус глобальних гравців про те, що цю війну час заморожувати.

Тому я уважно стежитиму за ключовими тезами пропагандистів, кремлівських чиновників, та й самого Путіна в перші травневі дні. Це час ухвалення рішення. Якщо грати на страху в мобілізацію – початок процесу має бути покладено в період з 7 – 8 по 14 – 15 травня.