Окупанти обстріляли Одещину "Шахедами": хронологія 601 дня війни

Триває широкомасштабна російсько-українська війна. Ворог намагається наступати на певних східних напрямках. Разом з тим ЗСУ успішно ліквідують загарбників та проводять контрнаступальну операцію.

Вівторок, 17 жовтня, – це уже 601 доба від початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу. Про найголовніше за цей день читайте в матеріалі 24 Каналу.

До теми Росія масштабно атакувала, "мільйонні" втрати ворога біля Бахмута: хронологія 600 дня війни