Окупанти обстріляли Одещину "Шахедами": хронологія 601 дня війни
Триває широкомасштабна російсько-українська війна. Ворог намагається наступати на певних східних напрямках. Разом з тим ЗСУ успішно ліквідують загарбників та проводять контрнаступальну операцію.
Вівторок, 17 жовтня, – це уже 601 доба від початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу. Про найголовніше за цей день читайте в матеріалі 24 Каналу.
До теми Росія масштабно атакувала, "мільйонні" втрати ворога біля Бахмута: хронологія 600 дня війни
Росія запустила по Україні дрони типу "Шахед". Вибухи чули в Одеській області. Влада заявила про роботу ППО, В Укрзалізниці заявили, що готуються до відключень світла: "На 96 залізничних вокзалах по всій Україні запрацювали пункти незламності. Тут завжди тепло, можна відпочити та безплатно підзарядити свої ґаджети".
Атака безпілотників
Росія запустила по Україні дрони типу "Шахед". Вибухи чули в Одеській області. Влада заявила про роботу ППО,
В Укрзалізниці заявили, що готуються до відключень світла: "На 96 залізничних вокзалах по всій Україні запрацювали пункти незламності. Тут завжди тепло, можна відпочити та безплатно підзарядити свої ґаджети".