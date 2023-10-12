Атака "Шахедів" на Україну, падіння дронів у Бєлгородській області: хронологія 596 дня війни
Триває контрнаступ ЗСУ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Водночас російські окупанти проводять штурми біля Авдіївки та інших міст Сходу України. Їх активно знищує наша армія.
Четвер, 12 жовтня, – це уже 596 доба широкомасштабної російсько-української війни. Про головне за цей день читайте в матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також НАТО дало згоду, що Україна приєднається до Альянсу, допомога від США: хронологія 595 дня війни
Дрони Росії поцілили у складські приміщення Одеської області та приватні будинки регіону. Спалахнула пожежа, яку ліквідували рятувальники. Відомо про одного постраждалого. ЗМІ повідомляють про вибухи у Херсоні – повітряну тривогу не було оголошено в місті. У тимчасово окупованому Севастополі в Криму могли підірвати великий сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії "Павел Державін". Про це пишуть телеграм-канали. Вночі ворог випустив по нашій державі 33 безпілотники. Сили ППО ліквідували 28 цілей – системи протиповітряної оборони працювали щонайменше у 6 областях. У НАТО запевнили, що немає "червоних ліній" щодо постачань зброї для України. Тому й Німеччина рано чи пізно, але оголосить про передачу далекобійних ракет Taurus Збройним Силам. Це лише питання часу та того, наскільки швидко США ухвалять позитивне рішення щодо ATACMS. Аналітики Інституту вивчення війни запевнили, що дуже малоімовірним є сценарій за якого російські загарбники досягнуть значних успіхів під Авдіївкою на Донеччині. Влада Бєлгородської області повідомила про нібито збиття безпілотника на території регіону. Спалахнула пожежу в приватному будинку внаслідок падіння уламка БпЛА, а також під завалами опинились двоє росіян – їх згодом дістали звідти оперативні служби. Речниця ОК "Південь" Гуменюк заявила, що росіяни технічно удосконалили дрони типу "Ланцет" – тепер вони можуть літати на відстань до 70 кілометрів. Раніше – до 40. У НАТО констатували, що втрати Росії у війни проти України наближаються до позначки у 300 тисяч одиниць особового складу.
Атака "Шахедів" на Україну
Дрони на Бєлгородщині
"Ми точно знаємо, що росіяни зазнають значно більше втрат, ніж українці. Тож ми вважаємо, що наближаємося до цифри близько 300 000 російських солдатів і найманців, які загинули з моменту вторгнення у лютому 2022 року", – сказав високопосадовець Альянсу.
Дрони Росії поцілили у складські приміщення Одеської області та приватні будинки регіону. Спалахнула пожежа, яку ліквідували рятувальники. Відомо про одного постраждалого.
ЗМІ повідомляють про вибухи у Херсоні – повітряну тривогу не було оголошено в місті.
У тимчасово окупованому Севастополі в Криму могли підірвати великий сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії "Павел Державін". Про це пишуть телеграм-канали.
Вночі ворог випустив по нашій державі 33 безпілотники. Сили ППО ліквідували 28 цілей – системи протиповітряної оборони працювали щонайменше у 6 областях.
У НАТО запевнили, що немає "червоних ліній" щодо постачань зброї для України. Тому й Німеччина рано чи пізно, але оголосить про передачу далекобійних ракет Taurus Збройним Силам. Це лише питання часу та того, наскільки швидко США ухвалять позитивне рішення щодо ATACMS.
Аналітики Інституту вивчення війни запевнили, що дуже малоімовірним є сценарій за якого російські загарбники досягнуть значних успіхів під Авдіївкою на Донеччині.
Влада Бєлгородської області повідомила про нібито збиття безпілотника на території регіону. Спалахнула пожежу в приватному будинку внаслідок падіння уламка БпЛА, а також під завалами опинились двоє росіян – їх згодом дістали звідти оперативні служби.
Речниця ОК "Південь" Гуменюк заявила, що росіяни технічно удосконалили дрони типу "Ланцет" – тепер вони можуть літати на відстань до 70 кілометрів. Раніше – до 40.
У НАТО констатували, що втрати Росії у війни проти України наближаються до позначки у 300 тисяч одиниць особового складу.