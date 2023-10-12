Атака "Шахедів" на Україну, падіння дронів у Бєлгородській області: хронологія 596 дня війни

Триває контрнаступ ЗСУ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Водночас російські окупанти проводять штурми біля Авдіївки та інших міст Сходу України. Їх активно знищує наша армія.

Четвер, 12 жовтня, – це уже 596 доба широкомасштабної російсько-української війни. Про головне за цей день читайте в матеріалі 24 Каналу.

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