Реакція Пентагона на призначення Сирського, атака на Харківщину: хронологія 716 дня війни

Українські захисники стримують наступ російських окупантів, які не полишають поставлених цілей. Сили оборони знищують особовий склад та техніку загарбників.

П'ятниця, 9 лютого, це уже 716 день повномасштабної російсько-української війни. Про найголовніше за цю добу читайте в матеріалі 24 Каналу.

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