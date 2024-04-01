Запеклі бої в районі Авдіївки, можливий наступ Росії: хронологія 768 дня війни
Українські захисники тримають лінію фронту, не даючи ворогові просунутись вперед. Водночас наші воїни знищують противника: його особовий склад і техніку.
Понеділок, 1 квітня, – це уже сімсот шістдесят восьма доба від початку повномасштабного російського вторгнення в нашу державу. Читайте головні новини цього дня в матеріалі 24 Каналу.
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Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що потенційний масштабний наступ наприкінці весни чи влітку Росія може зосередити на заході Донецької області. Експерти додають, що війська окупантів зможуть наступати лише на одному оперативному напрямку. Офіцер ЗСУ Іван Матейко розповів, що ворог втратив у боях під Авдіївкою 30 березня третину з 36 танків, якими намагався атакувати українські позиції. За словами військового, Силам оборони вдалося вивести з ладу 12 російських танків і 8 БМП за один день поблизу Тоненького. Те, що на Авдіївському напрямку гаряче, – це не те слово. За весь час повномасштабки, так, щоб одночасно рухався цілий посилений танковий батальйон – важко пригадати. Мабуть, і не було, Також захисник зазначив, що російські військові продовжують тиснути на лінію оборони ЗСУ та закидають фронт особовим складом.
Бої під Авдіївкою
– заявив військовий.
Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що потенційний масштабний наступ наприкінці весни чи влітку Росія може зосередити на заході Донецької області. Експерти додають, що війська окупантів зможуть наступати лише на одному оперативному напрямку.
Офіцер ЗСУ Іван Матейко розповів, що ворог втратив у боях під Авдіївкою 30 березня третину з 36 танків, якими намагався атакувати українські позиції. За словами військового, Силам оборони вдалося вивести з ладу 12 російських танків і 8 БМП за один день поблизу Тоненького.
Те, що на Авдіївському напрямку гаряче, – це не те слово. За весь час повномасштабки, так, щоб одночасно рухався цілий посилений танковий батальйон – важко пригадати. Мабуть, і не було,
Також захисник зазначив, що російські військові продовжують тиснути на лінію оборони ЗСУ та закидають фронт особовим складом.