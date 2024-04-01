Запеклі бої в районі Авдіївки, можливий наступ Росії: хронологія 768 дня війни

Українські захисники тримають лінію фронту, не даючи ворогові просунутись вперед. Водночас наші воїни знищують противника: його особовий склад і техніку.

Понеділок, 1 квітня, – це уже сімсот шістдесят восьма доба від початку повномасштабного російського вторгнення в нашу державу. Читайте головні новини цього дня в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Росіяни атакували крилатими ракетами Захід України: хронологія 767 дня війни