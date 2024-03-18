Вибухи у регіонах, нестача снарядів у ЗСУ: хронологія 754 дня війни
Російські окупанти продовжують атакувати цивільну інфраструктуру, порушуючи закони та звичаї війни. Сили оборони стримують загарбників на всіх напрямках фронту, ліквідовують особовий склад ворога.
Понеділок, 18 березня, – це уже сімсот п'ятдесят четверта доба від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає найсвіжіші головні новини.
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Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що у Збройних Сил України на Сході закінчуються боєприпаси, тому вони вимушені відступають на другу та третю лінії оборони. Росіяни продовжують намагатися просунутися на захід. Їм потрібна підтримка, і вона нам потрібна зараз, За словами Кірбі, виділення озброєння для нашої держави не загрожує національній безпеці Сполучених Штатів Америки. Пані міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес наголосила на тому, що російська балістика здатна дістати Європу. За її словами, Захід не усвідомлює тієї величезної небезпеки, яка існує наразі. Близько 23:00 (17 березня) та 01:00 (18 березня) вибухи чули у Кременчуці, що в Полтавській області. Перед тим були повідомлення, що росіяни запускають "Шахеди". Також вночі вибухи лунали у Кривому Розі та у Хмельницькій області. Крім того, у Київській ОВА зазначили, що у повітряному просторі зафіксували БпЛА. І що по повітряних цілях працюють сили ППО. Закінчились так звані вибори в Росії, перемогу на яких здобув Владімір Путін, що не стало великою несподіванкою. Ми всі одна команда... Джерелом влади у Росії є народ, Також кремлівський ватажок наголосив: усі рішення, які ухвалює він, є волею росіян. За словами самопроголошеного президента, голоси людей разом становлять "єдину народну волю".
ЗСУ бракує снарядів
– зазначив посадовець.
Неспокійна ніч
– цинічно заявляв він.
Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що у Збройних Сил України на Сході закінчуються боєприпаси, тому вони вимушені відступають на другу та третю лінії оборони.
Росіяни продовжують намагатися просунутися на захід. Їм потрібна підтримка, і вона нам потрібна зараз,
За словами Кірбі, виділення озброєння для нашої держави не загрожує національній безпеці Сполучених Штатів Америки.
Пані міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес наголосила на тому, що російська балістика здатна дістати Європу. За її словами, Захід не усвідомлює тієї величезної небезпеки, яка існує наразі.
Близько 23:00 (17 березня) та 01:00 (18 березня) вибухи чули у Кременчуці, що в Полтавській області. Перед тим були повідомлення, що росіяни запускають "Шахеди".
Також вночі вибухи лунали у Кривому Розі та у Хмельницькій області.
Крім того, у Київській ОВА зазначили, що у повітряному просторі зафіксували БпЛА. І що по повітряних цілях працюють сили ППО.
Закінчились так звані вибори в Росії, перемогу на яких здобув Владімір Путін, що не стало великою несподіванкою.
Ми всі одна команда... Джерелом влади у Росії є народ,
Також кремлівський ватажок наголосив: усі рішення, які ухвалює він, є волею росіян. За словами самопроголошеного президента, голоси людей разом становлять "єдину народну волю".