Вибухи у регіонах, нестача снарядів у ЗСУ: хронологія 754 дня війни

Російські окупанти продовжують атакувати цивільну інфраструктуру, порушуючи закони та звичаї війни. Сили оборони стримують загарбників на всіх напрямках фронту, ліквідовують особовий склад ворога.

Понеділок, 18 березня, – це уже сімсот п'ятдесят четверта доба від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає найсвіжіші головні новини.

Дивіться також У Росії горів НПЗ, агресор вдарив по Миколаєву й Сумах: хронологія 753 дня війни