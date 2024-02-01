Дрони атакували Росію, окупований Донецьк – знеструмило: хронологія 708 дня війни
Українські захисники продовжують героїчно протистояти російським загарбникам. Наші воїни знищують ворога, зокрема його особовий склад та техніку.
Четвер, 1 лютого, – це уже 708 доба від початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу. Про найголовніше за цей день читайте в матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Україна повернула з полону 207 захисників, передача ракет GLSDB: хронологія 707 дня війни
У ніч на 1 лютого Росія випустила 4 дрони по нашій державі. У небезпеці були жителі Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Полтавської областей. Нашій протиповітряній обороні вдалось знищити 2 безпілотники на Харківщині. Росія заявила, що безпілотники атакували Яковлівський міський округ Бєлгородської області. Крім того, дрони зафіксували у небі над Курською областю. Загарбники, як завжди, кажуть про "успішну роботу ППО". За їхніми словами, 4 дрони було збито над Бєлгородською областю та 1 – над Курською. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що на узбережжі Азовського моря біля Маріуполя та Бердянська розташований військово-логістичний тренувальний комплекс ворога. Туди везуть окупантів та готують їх до бойових дій. У тимчасово окупованому Донецьку – знеструмлені деякі райони, є проблеми зі світлом. Місцеві телеграм-канали заявили, що нібито просіла напруга. Російські пропагандисти скаржаться на рух дронів у напрямку Кстово, що в Нижньогородській області. У населеному пункті розташовані нафтопереробні підприємства. Згодом окупанти поспішили запевнити, що РЕБ нібито знешкодили безпілотники. В Силах оборони Півдня попередили, що загальний залп "Калібрів" окупантів в Чорному моря може становити до 24 одиниць. Росія збільшувала своє корабельне угруповання до 14 одиниць.
Успіхи ППО України
Неспокійна ніч у Росії
БпЛА атакують Росію
У ніч на 1 лютого Росія випустила 4 дрони по нашій державі. У небезпеці були жителі Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Полтавської областей.
Нашій протиповітряній обороні вдалось знищити 2 безпілотники на Харківщині.
Росія заявила, що безпілотники атакували Яковлівський міський округ Бєлгородської області. Крім того, дрони зафіксували у небі над Курською областю.
Загарбники, як завжди, кажуть про "успішну роботу ППО". За їхніми словами, 4 дрони було збито над Бєлгородською областю та 1 – над Курською.
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що на узбережжі Азовського моря біля Маріуполя та Бердянська розташований військово-логістичний тренувальний комплекс ворога. Туди везуть окупантів та готують їх до бойових дій.
У тимчасово окупованому Донецьку – знеструмлені деякі райони, є проблеми зі світлом. Місцеві телеграм-канали заявили, що нібито просіла напруга.
Російські пропагандисти скаржаться на рух дронів у напрямку Кстово, що в Нижньогородській області. У населеному пункті розташовані нафтопереробні підприємства.
Згодом окупанти поспішили запевнити, що РЕБ нібито знешкодили безпілотники.
В Силах оборони Півдня попередили, що загальний залп "Калібрів" окупантів в Чорному моря може становити до 24 одиниць. Росія збільшувала своє корабельне угруповання до 14 одиниць.