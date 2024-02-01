Дрони атакували Росію, окупований Донецьк – знеструмило: хронологія 708 дня війни

Українські захисники продовжують героїчно протистояти російським загарбникам. Наші воїни знищують ворога, зокрема його особовий склад та техніку.

Четвер, 1 лютого, – це уже 708 доба від початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу. Про найголовніше за цей день читайте в матеріалі 24 Каналу.

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