Дрони атакували Росію, окупований Донецьк – знеструмило: хронологія 708 дня війни

1 лютого 2024, 06:22
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Українські захисники продовжують героїчно протистояти російським загарбникам. Наші воїни знищують ворога, зокрема його особовий склад та техніку.

Четвер, 1 лютого, – це уже 708 доба від початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу. Про найголовніше за цей день читайте в матеріалі 24 Каналу.

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07:01, 01 лютого

Успіхи ППО України

У ніч на 1 лютого Росія випустила 4 дрони по нашій державі. У небезпеці були жителі Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Полтавської областей.

Нашій протиповітряній обороні вдалось знищити 2 безпілотники на Харківщині.

06:37, 01 лютого

Неспокійна ніч у Росії

Росія заявила, що безпілотники атакували Яковлівський міський округ Бєлгородської області. Крім того, дрони зафіксували у небі над Курською областю.

Загарбники, як завжди, кажуть про "успішну роботу ППО". За їхніми словами, 4 дрони було збито над Бєлгородською областю та 1 – над Курською.

05:41, 01 лютого

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що на узбережжі Азовського моря біля Маріуполя та Бердянська розташований військово-логістичний тренувальний комплекс ворога. Туди везуть окупантів та готують їх до бойових дій.

03:02, 01 лютого

У тимчасово окупованому Донецьку – знеструмлені деякі райони, є проблеми зі світлом. Місцеві телеграм-канали заявили, що нібито просіла напруга.

02:17, 01 лютого

БпЛА атакують Росію

Російські пропагандисти скаржаться на рух дронів у напрямку Кстово, що в Нижньогородській області. У населеному пункті розташовані нафтопереробні підприємства.

Згодом окупанти поспішили запевнити, що РЕБ нібито знешкодили безпілотники.

00:01, 01 лютого

В Силах оборони Півдня попередили, що загальний залп "Калібрів" окупантів в Чорному моря може становити до 24 одиниць. Росія збільшувала своє корабельне угруповання до 14 одиниць.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак