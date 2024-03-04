Ядерні погрози Росії, цинічні заяви Китаю щодо "миру": хронологія 740 дня війни

4 березня 2024, 06:22
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На фронті ситуація залишається напруженою, але контрольованою українськими захисниками. Водночас окупанти продовжують завдавати ударів по мирних об'єктах, порушуючи закони та звичаї війни.

Понеділок, 4 березня, це уже з сімсот сорокова доба від початку повномасштабної війни Росії проти України. Про найголовніше за цей день читайте в матеріалі 24 Каналу.

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07:40, 04 березня

Шалені втрати Росії

У Генштабі проінформували, що бойові втрати ворога за добу становлять 1 150 одиниць бойового складу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила  417 950 військових.

07:26, 04 березня

Українська розвідка заявила, що на території нашої держави налагодили виробництво аналогів західних бронемашин M113, MaxxPro і Humvee під назвою "Лис", "Сікач" і "Характерник".

"Дивовижна історія, коли на місці зуміли відновити, не втративши бойові можливості, з наявних матеріалів, або з техніки, яка вже не була придатна", – заявив речник ГУР Андрій Юсов.

04:19, 04 березня

Ядерні погрози

Нещодавно Кремль провів випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс".

За словами ветерана війни Євгена Дикого, росіяни бачать, як європейці почали останнім часом активно підтримувати Україну.

Тому й Москва намагається вселити страх у західну аудиторію, послабити підтримку Києва з боку партнерів.

01:43, 04 березня

Розслідувачі видання The Insider заявили, що спецслужби Росії допомогли сховатися Яну Марсалеку від європейських правоохоронців, перевтіливши його у священника.

Власне, Ян Марсалек – найбільш розшукуваний фінансовий злочинець в Європі, операційний директор платіжної компанії Wirecard.

Журналісти довели, що шахрай переховується або у Росії, або у Білорусі. Ба більше, у нього є давні зв'язки зі спецслужбами країни-агресорки. Звербувала Марсалек російська модель Наталья Злобіна.

00:03, 04 березня

Пекін на боці "миру"

Минулого тижня Китай відправив свого спецпредставника до Росії, України та країн ЄС для "врегулювання військового конфлікту".

Будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі Росії та врахування її інтересів у сфері безпеки,
– заявив Лі Хуей після зустрічі з представником МЗС Росії. 

Він наголосив, що без діалогу вирішити конфлікт неможливо. Також зазначив, що Китай готовий взяти на себе роль посередника і сприяти мирним переговорам між Україною, Росією та іншими сторонами.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак