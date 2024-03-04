Ядерні погрози Росії, цинічні заяви Китаю щодо "миру": хронологія 740 дня війни

На фронті ситуація залишається напруженою, але контрольованою українськими захисниками. Водночас окупанти продовжують завдавати ударів по мирних об'єктах, порушуючи закони та звичаї війни.

Понеділок, 4 березня, це уже з сімсот сорокова доба від початку повномасштабної війни Росії проти України. Про найголовніше за цей день читайте в матеріалі 24 Каналу.

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