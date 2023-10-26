Невдачі окупантів під Авдіївкою, підготовка до обстрілів енергетики: хронологія 610 дня війни

Триває контрнаступ Збройних Сил на Півдні та Сході нашої держави. Водночас російські окупанти безрезультатно намагаються наступати та обстрілюють цивільні міста.

Четвер, 26 жовтня, вже шістсот десята доба від початку широкомасштабної російсько-української війни. Про найголовніше за цей день читайте в матеріалі 24 Каналу.

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