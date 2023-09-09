Ситуація на ЗАЕС нестабільна, Україна рухається до ЄС та НАТО: хронологія 563 дня війни

9 вересня 2023, 06:21
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Росія продовжує обстрілювати українські міста. Разом з тим Збройні Сили знищують окупантів, йдуть в контрнаступ та крок за кроком звільняють території нашої держави.

Російсько-українська широкомасштабна війна станом на суботу, 9 вересня, триває уже 563 добу. Про найголовніші події цього дня читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Обстріл Сум і Запоріжжя, ракетний удар по адмінбудівлі у Кривому Розі: хронологія 562 дня війни

 

02:50, 09 вересня

Членство в ЄС та НАТО

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна буде готова до членства в ЄС через 2 роки. Водночас до НАТО наша держава може вступити ще раніше, за її словами.

02:03, 09 вересня

Президент Володимир Зеленський ввів до складу Ставки Верховного головнокомандувача новопризначеного міністра оборони Рустема Умєрова. Також він буде залучений до засідань Ради національної безпеки та оборони.

01:51, 09 вересня

Ядерна загроза знову зростає

Експерти МАГАТЕ вкотре попередили про потенційну загрозу ядерній безпеці через ескалацію на Запорізькій АЕС.

"Загальна ситуація на об'єкті залишається вкрай нестабільною", – констатував генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Також він зазначив, що МАГАТЕ зафіксувало близько 20 вибухів в районі атомної станції, яку контролює Росія, у період від 2  до 4 вересня.

00:40, 09 вересня

Відомий історик Тімоті Снайдер зустрівся з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.


Снайдер та Залужний / Фото з соцмережі X історика

00:04, 09 вересня

У виданні The Telegraph констатували, що після виходу Росії зі зернової угоди українські кораблі в Чорному морі перебувають під захистом союзників. Зокрема, Великої Британії.

 

 

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак