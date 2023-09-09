Ситуація на ЗАЕС нестабільна, Україна рухається до ЄС та НАТО: хронологія 563 дня війни

Росія продовжує обстрілювати українські міста. Разом з тим Збройні Сили знищують окупантів, йдуть в контрнаступ та крок за кроком звільняють території нашої держави.

Російсько-українська широкомасштабна війна станом на суботу, 9 вересня, триває уже 563 добу. Про найголовніші події цього дня читайте у матеріалі 24 Каналу.

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