Удар по Харкову, атака на Одесу і перший Оскар: хронологія 747 дня війни

Російські окупанти не припиняють спроб атак на різних напрямках фронту. Українські захисники боронять кожен клаптик землі, знищуючи загарбників.

Понеділок, 11 березня, – це уже 747 доба від початку російсько-української війни. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте про головні події за цей день.

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