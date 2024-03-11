Удар по Харкову, атака на Одесу і перший Оскар: хронологія 747 дня війни
Російські окупанти не припиняють спроб атак на різних напрямках фронту. Українські захисники боронять кожен клаптик землі, знищуючи загарбників.
Понеділок, 11 березня, – це уже 747 доба від початку російсько-української війни. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте про головні події за цей день.
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У ISW пишуть, що Росія спробує серійно виробляти удосконалені керовані авіабомби UMPB D-30SN. За словами аналітиків, ворог прагне збільшити їхнє використання на фронті. Місцеві в Одесі чули вибухи близько 02:38 під час атаки дронів на регіон. Згодом Повітряні сили повідомляли про роботу ППО, людей закликали бути в укриттях. Також у Силах оборони Півдня вранці констатували, що знищили 10 безпілотників, але є і влучання в об'єкт інфраструктури. Внаслідок цього спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували. У міноборони Росії заявили про нічну атаку українських дронів. У Кремлі стверджують, що збили 4 безпілотники над Брянською областю і 2 – над Орловською. Внаслідок атаки "Шахедів" на Харків постраждав об'єкт цивільної інфраструктури. У районі щільної житлової забудови зафіксували приліт, за словами мера Ігоря Терехова. Наслідки обстрілу Харкова дронами: дивіться відео ОВА Європейська комісія представила першу в історії стратегію оборонної промисловості. План розробили задля того, щоб підвищити готовність та безпеку Європи. ЄС зароджувався як мирний проєкт, щоб не дозволити війні повторитися на європейському континенті знову. На жаль, війна у Європі зараз – це реальність. І у відповідь ми маємо діяти і посилювати оборонні здатності, Важливо, що у документі Україну розглядають як країну-партнера: "Ми розглядаємо Україну з її нинішнім досвідом, як країну яка може зробити цінний внесок в європейську оборонну індустрію", – каже Домбровскіс. "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова здобув Оскара. Стрічка перемогла у номінації "Найкращий документальний фільм". У Edmonton Journal пишуть, що Україна все ще не отримала від Канади комплекс протиповітряної оборони NASAMS, вартістю у 406 мільйонів доларів. Причиною цього стали проблеми з фінансуванням від США. Після спілкування з колишнім президентом США Дональдом Трампом лідер Угорщини Віктор Орбан заявив, що має "досить детальні плани" завершення російсько-української війни. Полягає він в тому, аби не давати нашій державі грошей. Він (Трамп – 24 Канал) не дасть жодної копійки на українсько-російську війну, тому війна закінчиться. Очевидно, тому що Україна не може стояти на власних ногах,
Атака на Одесу
Удар по Харкову
– прокоментував віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
Перший Оскар України
ППО затримується
– заявив Орбан.
У ISW пишуть, що Росія спробує серійно виробляти удосконалені керовані авіабомби UMPB D-30SN. За словами аналітиків, ворог прагне збільшити їхнє використання на фронті.
Місцеві в Одесі чули вибухи близько 02:38 під час атаки дронів на регіон. Згодом Повітряні сили повідомляли про роботу ППО, людей закликали бути в укриттях.
Також у Силах оборони Півдня вранці констатували, що знищили 10 безпілотників, але є і влучання в об'єкт інфраструктури. Внаслідок цього спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували.
У міноборони Росії заявили про нічну атаку українських дронів. У Кремлі стверджують, що збили 4 безпілотники над Брянською областю і 2 – над Орловською.
Внаслідок атаки "Шахедів" на Харків постраждав об'єкт цивільної інфраструктури. У районі щільної житлової забудови зафіксували приліт, за словами мера Ігоря Терехова.
Наслідки обстрілу Харкова дронами: дивіться відео ОВА
Європейська комісія представила першу в історії стратегію оборонної промисловості. План розробили задля того, щоб підвищити готовність та безпеку Європи.
ЄС зароджувався як мирний проєкт, щоб не дозволити війні повторитися на європейському континенті знову. На жаль, війна у Європі зараз – це реальність. І у відповідь ми маємо діяти і посилювати оборонні здатності,
Важливо, що у документі Україну розглядають як країну-партнера: "Ми розглядаємо Україну з її нинішнім досвідом, як країну яка може зробити цінний внесок в європейську оборонну індустрію", – каже Домбровскіс.
"20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова здобув Оскара. Стрічка перемогла у номінації "Найкращий документальний фільм".
У Edmonton Journal пишуть, що Україна все ще не отримала від Канади комплекс протиповітряної оборони NASAMS, вартістю у 406 мільйонів доларів. Причиною цього стали проблеми з фінансуванням від США.
Після спілкування з колишнім президентом США Дональдом Трампом лідер Угорщини Віктор Орбан заявив, що має "досить детальні плани" завершення російсько-української війни.
Полягає він в тому, аби не давати нашій державі грошей.
Він (Трамп – 24 Канал) не дасть жодної копійки на українсько-російську війну, тому війна закінчиться. Очевидно, тому що Україна не може стояти на власних ногах,