Уже є зміни у відносинах Росії та Китаю: яких санкцій реально боїться Пекін

Відносини між Москвою та Пекіном помітно погіршилися після того, як США ввели нові санкції проти Росії. Адже найбільший портовий оператор Китаю закрив доступ для російських танкерів й вони не могли розвантажити там нафту.

Однак досі дії Китаю не зовсім зрозумілі, про це 24 Каналу сказав ізраїльський журналіст Цві Зільбер. Втім, зрозуміло одне – Піднебесна боїться наслідків від тісної співпраці з країною-агресором.

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Чого зараз найбільше боїться Китай

Китай вже давно завоював європейський та американський ринки. Тож зараз точно не йдеться про завоювання нових ринків, однак Пекін боїться мита, яке збирається впровадити Дональд Трамп.

До слова, президент США Трамп заявив, що планує з 1 лютого запровадити додаткові 10% мита на увесь китайський імпорт, аби примусити Пекін посилити протидію контрабанді синтетичного наркотику фентанілу з Китаю до США.

Китаю зараз значно небезпечніше введення мита, оскільки тоді китайська продукція стане менш конкурентоздатною.

Це буде боляче, адже різко знизить закупівлю китайської продукції. Свого часу західній Європі було дуже зручно усе виробництво, особливо те, що забруднює екологію, передати Китаю. Ці часи проходять,

– мовив Зільбер.

За його словами, логістика стає дорогою, зокрема через війни. Наприклад, здорожчало морське перевезення через хуситів, які фактично перекрили рух у Червоному морі. Тож зараз найбільший страх Китаю – зберегти свої ринки й не допустити введення мита.

Що стане для Росії болючим ударом

Захід ввів багато різних санкцій проти Росії та її союзників, але більшість з них не працюють, бо немає механізмів їх відстежувати. Росії та Ірану вже протягом багатьох років вдається ці санкції обходити. Тому зараз треба посилити моніторинг санкцій і перевірки їх дотримання.

КНР боїться потрапити під санкції. Якщо вдасться досягти того, що Китай та Індія перестануть приймати танкери "тіньового флоту" Росії, то це буде великий удар й по Росії, й по Ірану, які є стратегічними союзниками,

– додав ізраїльський журналіст.

З іншого боку, Сі Цзіньпінь не засуджує дії Кім Чен Ин, який збирається відправити у Курську область нову партію військових.