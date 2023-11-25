СБУ сказала, який зв'язок використали для дронів SeaBaby, щоб не покладатися лише на Starlink

Влітку 2023 року Україна змогла атакувати Кримський міст. Конструкцію вразили українські морські дрони SeaBaby, які виготовила Служба безпеки України.

Військовослужбовець військової контррозвідки СБУ з позивним "Алмаз" розповів у фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги. Кримський міст на біс", що ключовим у керуванні та організації цієї спецоперації є зв'язок, пише 24 Канал.

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Який зв'язок використала Україна

Ми змогли долучити до нашої команди волонтерів, які допомогли нам влаштувати на наших "морських малюках" найкращий зв'язок у світі. Тому що покладати на вироби Ілона Маска ми не могли,

– розповів бригадний генерал з позивним "Хантер".

Зокрема, при атаці на Кримський міст дронами керувала команда з Києва, що за понад 900 кілометрів. Ба більше, технологією виготовлення дронів SeaBaby також часто цікавляться західні партнери.

"Вони нам кажуть, що вони в нас вчаться, при чому це топові наші партнери західного світу. Це працює наша команда і це саме креативний підхід Служби безпеки й всіх небайдужих, хто до цього доєднався. Ми використовуємо виключно наші сили та засоби, і ми створили цей продукт", – заявив глава СБУ.

До речі, коли інженери розробляли морський дрон Sea Baby, то перед ними стояло завдання, щоб він міг:

донести 800 кілограмів тротилу до Кримського мосту;

пройти щонайменше 800 кілометрів морем з коливанням до чотирьох балів;

мати таку швидкість, щоб на фінальній стадії міг відірватися від кораблів-переслідувачів чи маневрувати, у разі коли його атакуватимуть гелікоптери;

мати на собі безперервний і гарантований зв'язок.

У ніч проти 17 липня 2023 року дрони українського виробництва SeaBaby атакували Кримський міст. Пошкодження були такі, що росіянам довелось припинити перекидати через міст зброю на Запорізький та Херсонський напрямки. Тобто наші військові зуміли досягти цілі.