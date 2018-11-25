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      Який алкогольний напій можна вважати ліками: висновки фахівців

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      Користь глінтвейну
      Користь глінтвейну / gastronom.ru

      Глінтвейн можна вживати як ліки для того, щоб зігрітися. Але повинна дотримуватися дуже сувора міра.

      Про це повідомив психіатр-нарколог Євген Брюн, передає "Медікфорум".

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      Глінтвейн можна пити малими порціями, якщо ви дійсно замерзли, як ліки, а не як алкогольний продукт.

      Завжди слід пам'ятати про те, що нагрівання алкоголю збільшує його всмоктуваність в кров. Якщо пити глінтвейн не як ліки, а просто як приємний напій, це може привести до сп'яніння. Також глінтвейн несумісний з іншими видами спиртного.


      Глінтвейн може вважатись ліками

      Помірне вживання глінтвейну активізує кровообіг. Корисні речовини в напої вбивають хвороботворні бактерії, допомагають відновити нормальну діяльність уражених застудою дихальних шляхів.

      via GIPHY

      Спеції в глінтвейні також мають цілющі властивості: кориця і імбир сприяють зниженню холестерину, гвоздика надає антисептичну дію, кардамон підвищує тонус організму.

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      Теги: Поради Здоров'я Здорове харчування Алкоголь
      Джерело: 24 Канал
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