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      Який фактор збільшує ризик розвитку раку у чотири рази

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      Який фактор збільшує ризик розвитку раку у чотири рази
      Який фактор збільшує ризик розвитку раку у чотири рази / swps.pl

      Ізраїльські вчені провели дослідження та встановили, що ожиріння в підлітковому віці збільшує ризик розвитку раку підшлункової залози в чотири рази.

      Дослідження опублікували в журналі Cancer.

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      Науковці провели аналіз стану здоров’я понад 1,8 мільйона людей віком від 16 до 19 років. Для цього вчені враховували результати медоглядів з 1967 по 2002 рік.

      Після чого вчені порівняли цю інформацію з випадками захворювання пацієнтів на рак підшлункової залози за період до кінця 2012 року.

      Який фактор збільшує ризик розвитку раку у чотири рази
      Який фактор збільшує ризик розвитку раку у чотири рази

      Експеримент показав, що якщо підліток страждав ожирінням, то ризик раку у чоловіків зростав у 3,76 раза, а у жінок у чотири рази.

       
      Ожиріння – причини виникнення
      • пасивний спосіб життя з малою фізичною активністю;
      • генетичні порушення ферментативної активності;
      • надмірне споживання жирів, вуглеводів, солі, алкогольних і солодких напоїв, прийом їжі в нічний час тощо;
      • переїдання психогенного характеру;
      • стани фізіологічні (вагітність, клімакс);
      • недосипання, стреси, прийом гормональних та психотропних лікарських засобів.

      А індекс маси тіла на верхній межі підвищує ризик розвитку раку підшлункової залози на 50%.

      Висновок вчених: ожиріння дітей у підлітковому віці збільшує у чотири рази ризик розвитку раку.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Ожиріння Онкозахворювання
      Джерело: 24 Канал
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