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КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Який колір волосся може візуально омолодити обличчя

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Фарбування у відтінок Baby blonde
Фарбування у відтінок Baby blonde

Майстер з фарбування волосся Шері Рейнолдс з Австралії запевняє, що певні відтінки волосся здатні візуально омолодити обличчя людини.

Так, одним з таких відтінків виявився Baby blonde ("дитячий блонд"), пише видання Daily Mail.

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"Це той самий колір волосся, який ви бачите у немовлят. Він яскравий, блискучий, але водночас м'який і теплий. Завдяки цьому, шкіра здається підтягнутою", – пояснила Рейнолдс.

 

А брюнетам експерт порекомендувала вибрати темно-каштанового відтінку Brazilian brown, як у бразильського "ангела" Victoria's Secret Ізабель Гулар.

"Він поєднує в собі теплі і холодні тони, баланс яких розгладжує шкіру як при природному освітленні, так і при штучному. Крім того, він не виглядає важким і робить волосся сяючими", – зазначає перукар.

 

Теги: LifeStyle Здоров'я Краса
Джерело: 24 Канал
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