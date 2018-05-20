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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Який напій є найшкідливішим для здоров’я: відповідь лікаря

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Енергетичні напої є найшкідливішим для здоров’я
Енергетичні напої є найшкідливішим для здоров’я / cosmopolitan.com

Кандидат медичних наук Анатолій Печінка вказав, що найбільше шкоди організму людини завдають енергетичні напої, які містять велику кількість кофеїну.

Такі напої здатні підвищувати працездатність людини, проте на короткий час, пише "Сегодня".

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Енергетики спричиняють виснаження енергетичних запасів в клітинах органів і тканин. Вони також можуть стимулювати активність нервової системи. За словами медика, енергетики дратують органи травлення, вичавлюють з організму всю можливу енергію.

Анатолій Печінка зазначив, що такі напої спричиняють серйозні захворювання не лише печінки, а й травної системи, серця. Це також негативно впливає на психічне здоров’я.

Енергетичні напої завдають більш агресивний вплив, ніж міцна горілка.

"У слабоалкогольних напоях міститься велика кількість цукру, присутні ароматизатори, харчові синтетичні барвники, стабілізатори смаку, нерідко там можна виявити ще й сурогати алкоголю. Подібна гримуча суміш повільно, але впевнено отруює печінку, яка змушена розщеплювати алкоголь і виводити його з організму", – стверджує Анатолій Печінка.

До слова, вчені провели дослідження, як алкоголь впливає на основну функцію сну – відновлення фізичних та психічних сил. Їхні висновки можуть змусити переглянути вживання алкоголю.

Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування
Джерело: 24 Канал
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