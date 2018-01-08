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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Який овоч здатен очистити печінку

09:07, сьогодні 3418 Читать новость на русском
Корисні властивості гарбуза
Корисні властивості гарбуза / unsplash

Американські вчені з Єльського університету встановили, що гарбуз позитивно впливає на роботу печінки, очищаючи її. Дослідники радять їсти цей овоч як сам по собі, так і в складі інших страв.

Як стверджують фахівці, людям з порушеним функціонуванням печінки необхідно обов’язково включити в раціон свіжі салати з гарбузом і оливковою олією. Особливо їх варто вживати вранці в якості сніданку.

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Гарбуз рекомендується вживати натщесерце, таким чином він допоможе позбутися від проблем з травленням.

Дуже корисним є гарбуз, приготований в духовці, так він зберігає велику кількість необхідних вітамінів і глюкози.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування дослідження
Джерело: WWorld
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