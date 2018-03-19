Який спорт підвищує сексуальне бажання у жінок

Дослідники визначили, що жінки, які обирають велоспорт, відчувають підвищений сексуальний потяг.

До такого висновку прийшли експерти з Каліфорнійського університету в Берклі, пише MedicalXpress.

У дослідженні взяли участь 3118 жінок, половина з яких регулярно катається на велосипеді. Лікарі проаналізували стан їх здоров'я, зокрема, на сечостатеву систему. Лікарі також врахували такі чинники як вік, загальний стан серцево-судинної системи та індекс маси тіла.

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Як виявили фахівці, велосипедистки частіше страждають від інфекції сечових шляхів. Автори дослідження вважають, що це пов'язане з тиском, який чинить сидіння, таким чином "проштовхуючи" хвороботворні бактерії вглиб організму. Крім того, цей вид спорту призводить до перетискання судин в паховій області і, як наслідок, до оніміння статевих органів.

Однак велоспорт позитивно впливає на сексуальне життя – велосипедистки, за даними дослідження, рідше страждають від статевих розладів та відзначають, що частіше займаються сексом, в порівнянні з жінками, які уникають цього виду спорту.