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Який вигляд має 53-річна зірка серіалу "Секс у великому місті": фото

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Який вигляд має 53-річна зірка серіалу
Який вигляд має 53-річна зірка серіалу "Секс у великому місті": фото / Фото з відкритих джерел

Коли на екрани вийшов перший сезон серіалу "Секс і місто", пройшло 20 років. Тоді актрисі Крістен Девіс, яка зіграла скромницю Шарлотту Йорк, було 33 роки. Сьогодні їй 53, але виглядає акторка не менш привабливо.

Незважаючи на те, що довгий час акторка боролася з алкогольною залежністю, сьогодні Крістен зав'язала з алкоголем і виглядає не гірше, ніж 30 років тому.

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Зараз Крістен живе в Лос-Анджелесі і виховує шестирічну прийомну дочку Джемму Роуз. Знаменитість не раз зізнавалася, що акторство – не зовсім те, про що вона завжди мріяла, і своє покликання Девіс знайшла лише тоді, коли почала займатися благодійністю. Сьогодні вона захищає тварин, які є на стадії вимирання.

Можливо саме те, що акторка знайшла себе пояснює той факт, якою молодою та красивою вона виглядає.

Так виглядає Крістен Девіс сьогодні

А так виглядала 20 років тому

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: Viva.ua
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