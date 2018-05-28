Який вплив на здоров'я має щоденний секс: цікаві факти

Щоденне заняття сексом з коханою людиною здатне підвищувати імунітет та зміцнювати стосунки.

Так, Від 15 до 20% пар у США займаються сексом рідше 10 разів на рік, таке явище отримало назву "безстатевий шлюб", Lifehacker.

Читайте також: Мастурбація стала новим "наркотиком": чим загрожує таке захоплення

Науковці провели дослідження, у якому взяли участь пари, які протягом 30 днів мали регулярні статеві відносини. Результати виявилися суперечливими.

Учасники зізнались, що такий секс-марафон дався нелегко. І хоч жодна пара не захотіла продовжувати такі стосунки після завершення експерименту – зв'язки всередині пари стали набагато глибшими і теплішими, а життя набуло для закоханих нових барв.

Секс-марафон допомагає налагодити стосунки в парі

Також науковці з'ясували, що дуже часто жінка неусвідомлено перестає хотіти сексу з єдиної причини – вона не впевнена у своїй привабливості. Та що цікаво – чоловіки цієї "неідеальність" партнерок просто не помічають.

Також пари відкрили для себе у інтимних стосунках ефект новизни – вони додавали до процесу різноманітність, а це стимулює сексуальне бажання. А ще виникають теплі почуття стосовно партнера.

Такий марафон став секс-реанімацію відносин закоханих – щоденні заняття любов'ю дійсно здатні поліпшити емоційний зв'язок в парі.

Вчені додають, регулярний секс має низку позитивних якостей, він: знижує ризик серцевого нападу, підвищує імунітет, позитивно впливає на стан м'язів, зменшує головний біль та біль при ПМС у жінок, знижує ризик розвитку раку простати у чоловіків та покращує сон.

Щоденний секс корисний для здоров'я