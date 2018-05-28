00:24
29 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
25°C 13°C
  • середа
    26°C 11°C
  • четвер
    27°C 15°C
  • п'ятниця
    21°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Який вплив на здоров'я має щоденний секс: цікаві факти

1490 Читать новость на русском
Який вплив на здоров'я має щоденний секс
Який вплив на здоров'я має щоденний секс / unsplash.com

Щоденне заняття сексом з коханою людиною здатне підвищувати імунітет та зміцнювати стосунки.

Так, Від 15 до 20% пар у США займаються сексом рідше 10 разів на рік, таке явище отримало назву "безстатевий шлюб", Lifehacker.

Читайте також: Мастурбація стала новим "наркотиком": чим загрожує таке захоплення

Науковці провели дослідження, у якому взяли участь пари, які протягом 30 днів мали регулярні статеві відносини. Результати виявилися суперечливими.

Учасники зізнались, що такий секс-марафон дався нелегко. І хоч жодна пара не захотіла продовжувати такі стосунки після завершення експерименту – зв'язки всередині пари стали набагато глибшими і теплішими, а життя набуло для закоханих нових барв.

Секс-марафон допомагає налагодити стосунки в парі

Секс-марафон допомагає налагодити стосунки в парі

Також науковці з'ясували, що дуже часто жінка неусвідомлено перестає хотіти сексу з єдиної причини – вона не впевнена у своїй привабливості. Та що цікаво – чоловіки цієї "неідеальність" партнерок просто не помічають.

Також пари відкрили для себе у інтимних стосунках ефект новизни – вони додавали до процесу різноманітність, а це стимулює сексуальне бажання. А ще виникають теплі почуття стосовно партнера.

Такий марафон став секс-реанімацію відносин закоханих – щоденні заняття любов'ю дійсно здатні поліпшити емоційний зв'язок в парі.

Вчені додають, регулярний секс має низку позитивних якостей, він: знижує ризик серцевого нападу, підвищує імунітет, позитивно впливає на стан м'язів, зменшує головний біль та біль при ПМС у жінок, знижує ризик розвитку раку простати у чоловіків та покращує сон.

Щоденний секс корисний для здоров'я

Щоденний секс корисний для здоров'я

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Секс дослідження
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 28 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук