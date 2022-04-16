Якийсь сатанізм: російським людожерам начхати на Донбас

Так званий "депутат народної ради" квазіреспубліки на Донбасі Владислав Бердичевський у своєму телеграм-каналі пропонує повністю знищити Мар'їнку та Красногорівку.

Оправдание "там нет мирных жителей" – ложь. Разумеется, они там остались, просто людоедам на них плевать, как плевать на мирных жителей Мариуполя, которых они истребляют тысячами.

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Росіяни ненавидять Донбас

Чудово. Ці люди постійно кричать про бандерівців, які нібито ненавидять і утискують Донбас. Але такої концентрованої всепоглинаючої ненависті до Донбасу, як у росіян та їхньої найманої швалі з псевдореспублік, я не зустрічав ні в кого ніколи.

У Кремлі ненавидять Донбас / Фото Getty Images

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Українці – інші

Я не уявляю собі українця, який би вимагав, щоб ЗСУ розбомбили Бучу. Не уявляю галичанина, який писав би "зітріть з лиця землі Стрий". А тут зібралося ціле кодло нелюдів, яке отримує задоволення від знищення міст Донбасу і потребує ще більше руйнувань.

Якийсь сатанізм. Навіть не уявляв, що таке можливо.

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