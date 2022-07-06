Ми за кілька кроків від угоди, але вони найважчі, – Кулеба про розблокування експорту зерна

Блокування росіянами українських портів може спричинити глобальну продовольчу кризу. Тож Україні необхідно якомога швидше відновити експорт зерна.

Перемовини щодо розблокування портів тривають. Однак про результати говорити зарано.

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Досягти угоди – непросто

Наразі загроза голоду у світі лише посилюється. Річ у тім, що Україна є одним із найбільших у світі постачальників кукурудзи, пшениці та олії. Від цих продуктів особливо залежать країни Азії та Африки. На жаль, повномасштабне вторгнення обмежило постачання врожаю автомобільним, залізничним та морським транспортом до сусідніх країн Європейського Союзу.

Нещодавно стартували Переговори між Україною та Росією щодо розблокування портів. Вони відбуваються за посередництва Туреччини та ООН. На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, швидкого прориву поки не передбачається.

Ми всього за кілька кроків від угоди, але ці кроки найскладніші. Я не хочу приєднуватися до хору тих, хто каже, що угода відбудеться наступного тижня,

– зауважив Кулеба.

Натомість президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зробив іншу заяву. Він вважає, що угода може бути досягнута протягом 7 – 10 днів.

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У чому полягають складнощі

Ключове завдання – опрацювати низку логістичних деталей та механізмів забезпечення безпеки вантажних суден. До того ж, поки не вдалося домовитися про захист Одеського морського порту від нападу Росії, а також іноземних патрулів, які охороняють невійськові вантажі.

"Нам потрібні тверді гарантії. Це ті, що розробляються", – наголосив міністр.

Кулеба не впевнений, що країна-агресорка готова дійти згоди, оскільки блокада портів забезпечує їй важелі впливу на Україну. Ба більше, окупанти крадуть українське зерно з метою завдання удару по економіці. "Вони не хочуть знімати цю мертву хватку з нашої економіки, тому й затягують із цим", – резюмував міністр.

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