На якому напрямку окупанти зосередяться найближчим часом: думка військового експерта

росія перекидає на Південь України батальйонні групи, оскільки зрозуміли, що захопити Харків не вдасться. Тож зараз війська окупанта концентруватимуться на інших напрямках.

Про можливі плани окупантів на фронті сказав Олександр Мусієнко – керівник Центру військово-правових досліджень. Свою думку він висловив в ефірі 24 каналу.

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За його словами, ймовірно, росіяни будуть зосереджуватись на тому, щоб зберегти те, що вони поки утримують в тимчасовій окупації.

Натомість поки відмовляться від наступальних дій та плану досягти нових "здобутків".

Олександр Мусієнко керівник Центру військово-правових досліджень Понад те, я думаю, що це означає, що Ізюмський напрямок дещо виснажиться, тому що вони не зможуть вести наступальні дії зараз на Слов'янськ.

Однак загроза ракетних обстрілів Слов'янська та Краматорська залишається.

Де окупанти зосередяться на Сході

Військовий експерт вважає, що, швидше за все, росіяни на Сході зосередяться на напрямку Бахмута та Сіверська. Усе для того, щоб дещо просуватися вперед, якщо їм це вдасться.

Також Мусієнко вважає, що виглядає так, що на Слов'янську наступ зупинився і продовжити його у загарбників зараз немає змоги.

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