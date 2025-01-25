"Там просто нема що ремонтувати": росіяни знищують критичну інфраструктуру на Херсонщині

Російські війська щоденно обстрілюють правобережжя Херсонської області різними видами дронів, артилерією, мінометами. Ворог безжально атакує цивільне населення, зокрема автівки, автобуси, маршрутки, та об'єкти критичної інфраструктури.

Росіяни б'ють по тепломагістралях, газових магістралях тощо. В етері 24 Каналу редактор херсонського вебсайту "Мост" Сергій Нікітенко розповів, чи є зараз ці послуги на правобережжі Херсонщини.

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Наслідки російських обстрілів Херсонщини

Об'єкти критичної інфраструктури – це теж ціль росіян для ударів. До того ж після того, як відбувається враження трансформатора або будь-якого іншого об'єкта критичної інфраструктури, російські загарбники ще намагаються атакувати тих, хто приїжджає ремонтувати й ліквідувати наслідки обстрілу.

Те, що херсонці майже постійно зі світлом, водою, газом, опаленням – це приклад героїзму людей, які щоденно виконують небезпечну роботу, адже за ними теж полюють,

– мовив Нікітенко.

Водночас у селах, які розташовані біля Дніпра, просто вже нема що ремонтувати. У більшості з них немає світла, газу, води. Там просто гуманітарна катастрофа, попри це, досі залишаються люди. Не дивлячись на те, що працює постійна евакуація, що людей вмовляють виїхати.

Вчора, наприклад, був туман, але дрони все одно долетіли. Я зараз перебуваю у більш-менш безпечному районі й далеко від лівого берега, але скид був десь в кілометрі від мене,

– додав редактор херсонського вебсайту "Мост".

Російські війська продовжують атакувати цивільні машини, автобуси, маршрутки. У деякі населені пункти, дороги до яких прилягає ближче до річки, вже фактично припинилося пасажирське сполучення.

Важливо! Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін попередив, що з самого ранку 25 січня ворог планує атакувати обласний центр та передмістя. Зокрема, за допомогою ствольної та реактивної артилерії.

Нагадаємо, що 6 січня з безпілотника вдарили по громадському транспорту у Корабельному районі Херсона. Внаслідок обстрілу 2 людини загинули, щонайменше 8 постраждало.