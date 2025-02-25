Стан Папи Римського залишається критичним: лікарі дають стримані прогнози

Пресслужба Святого Престолу повідомила увечері, 25 лютого, про стан здоров'я Папи Римського Франциска. Він наразі перебуває у критичному, проте стабільному стані.

Лікарі наразі дають стримані прогнози щодо стану Папи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vatican News.

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У якому стані Папа Римський

Інформуючи про одинадцятий день госпіталізації Папи Франциска в римській лікарні імені Аґостіно Джемеллі, у пресслужбі повідомили, що стан Папи Франциска залишається критичним, але стабільним.

За даними пресслужби, у нього не було гострих епізодів респіраторного характеру, а гемодинамічні показники залишаються стабільними. Також є дані про сьогоднішні обстеження Папи Римського.

Йому зробили планову комп'ютерну томографію з метою моніторингу двосторонньої пневмонії. Прогноз залишається стриманим,

– ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями він отримав два курси концентрату еритроцитів, що відновило показники гемоглобіну. Тромбоцитопенія була стабільною, проте деякі аналізи крові свідчили про початкову, легку ниркову недостатність.

До цього Папу Римського Франциска госпіталізували із двосторонньою пневмонією до римської лікарні Gemelli. Нещодавно він захворів на бронхіт, який перейшов у "полімікробну інфекцію зі складною клінічною картиною".