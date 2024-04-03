Чи дійсно "втрат немає": пропагандист бідкається на стан російських військ

Пропагандист і "воєнкор" Максім Калашніков під час своєї поїздки на фронт розкрив жахливу картину ситуації на тимчасово окупованих територіях Україні. Він заявив, що російські війська не тільки зазнали великих втрат, але й відчувають ненависть до власного військового керівництва.

За його словами, багато російських солдатів не розуміють, за що вони воюють на чужій землі і чому гинуть там. У своєму відео Калашніков також закликав до пошуку виходу зі "страшного кута", в який потрапили російські війська в Україні, передає 24 Канал.

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"Та коли ж це скінчиться?"

Калашніков, після своєї поїздки на фронт, розкривав приголомшливі деталі стану російських військ та їх ставлення до власного командування.

Тут, на передовій, особливо гостро відчуваєш ціну всіх цих хитрих планів. Страшну ціну. Бачу я там, звичайно ж, і втому військ. Хлопці дуже втомилися,

– заявив пропагандист.

Калашніков відзначив, що багато російських військових не розуміють мотивації своєї участі у війні на чужій землі та питаються, за що вони гинуть.

"Наскрізно у їхніх розмовах: "Та коли ж це скінчиться? Що кажуть там, у Кремлі, із цього приводу?", – сказав він.

За його словами, російські солдати зазнали значних втрат та відчувають ненависть до своїх командирів, що створює негативну атмосферу.

Знаєте, з якою ненавистю говорять про тих ідіотів, які шикують війська, влаштовують шикування в межах дії ворожих дронів і "Хаймарсів? Я не передаватиму цих усіх слів,

– зазначив Калашніков.

Він наголосив на тому, що чистка в російському генералітеті є важливою умовою для успішного завершення конфлікту. Він закликав до пошуку виходу зі "страшного кута", в якому опинилися російські війська в Україні, та зазначив, що будь-який вихід з цієї ситуації буде кращим, ніж продовження безперервної бійні.

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