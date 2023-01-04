Постійна температура, інтоксикація, йому тільки стає гірше, – соратниця Саакашвілі про його стан
Стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі лише погіршується. І це попри те, що його перевели до медичного закладу. Зауважимо, що навіть лікарі не знають, що робити з колишнім президентом Грузії.
Про це під час телемарафону повідомила депутатка парламенту Грузії, голова фракції "Єдиний національний рух" Хатія Деканоїдзе. Вона зазначила, що у Саакашвілі уже налічується 20 діагнозів.
Читайте також Методи ФСБ й КДБ: політолог прокоментував ставлення грузинської влади до Саакашвілі
Схуд ще на 25 кілограмів
Знаєте, ситуація дуже складна. Він втратив дуже багато ваги – коли я востаннє його бачила, він важив близько 73 кілограмів – близько 25 кілограмів з моменту переведення його до лікарні,
– зауважила Деканоїдзе.
За її словами, анамнез колишнього президента Грузії налічує близько 20 діагнозів. У Саакашвілі постійна підвищена температура, яку не можуть збити. Та й самі лікарі не розуміють, від чого лікують його. Найгірше те, що в організмі політика виявили сліди важких металів. Також наявна інтоксикація, яка може мати наслідки для здоров'я.
Як зазначила Деканоїдзе, стан Саакашвілі, з моменту його переведення до лікарні, не покращується. Важливо також пам'ятати, що він – політичний в'язень. Зауважимо, що на цьому наголошують також високопосадовці низки країн, які спостерігають за ситуацією у Грузії.
Крім того, вона додала, що невдовзі отримувати інформацію про стан здоров'я Саакашвілі буде складніше. Парламент ухвалив закон, який унеможливить доступ до нього.
Останні новини про Саакашвілі
- Почнімо з того, що президенти України та Молдови звернулися до влади Грузії. Її закликали проявити милосердя та дозволити Саакашвілі проходити лікування за кордоном. Але глава керівної партії Іраклій Кобахідзе зазначив, що відповідні заклики не мають значення. Ба більше, він наголосив, що Саакашвілі симулює погане самопочуття.
- Раніше Деканоїдзе заявила, хто міг бути причетним до отруєння Саакашвілі. Вона вважає, що у всьому винен Путін. Він вважає колишнього президента Грузії своїм ворогом. Тож вирішив його позбутися.
- Тим часом член Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський пригрозив Грузії. За його словами, якщо Саакашвілі помре у в'язниці, країна ніколи не стане членом ЄС.