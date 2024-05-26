У Міноборони пояснили, коли заброньованим чоловікам треба проходити військово-лікарську комісію. До речі, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін розповідав, що з 18 травня державних службовців категорії "Б" та "В" бронюватимуть на 50%.

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Чи потрібно заброньованим проходити комісію

Так, якщо вони (заброньовані – 24 Канал) не проходили медичний огляд протягом п'яти років. Але в будь-якому разі вони можуть пройти його лише після отримання відповідного направлення від ТЦК СП,

– заявили в Міноборони.

Там також пояснили, що, якщо людина вважає, що її доправили до ТЦК та СП незаконно, то має право звернутися до Нацполіції або ДБР із заявою про вчинення щодо неї адміністративного чи кримінального правопорушення.

"Це може бути у разі, якщо людина пред'явила представникам ТЦК СП документи про бронювання або відстрочку від призову, прийняла повістку, підтвердила, що з'явиться за отриманою повісткою до ТЦК СП, але до нього чомусь було застосовано силу і примус", – пояснили у відомстві.

Хто підлягає бронюванню

Згідно з новим законом про мобілізацію, держслужбовці категорії "А" – вищого корпусу держслужбовців – далі бронюватимуться. Окрім того, Кабінет Міністрів дозволив бронювати без обмежень:

працівників критично важливих підприємств паливно-енергетичного комплексу,

ІТ-спеціалістів.

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Згідно з новим законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня 2024 року, бронюванню також підлягають працівники: