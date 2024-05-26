В Минобороны объяснили, когда забронированным мужчинам надо проходить военно-врачебную комиссию. Кстати, представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказывал, что с 18 мая государственных служащих категории "Б" и "В" будут бронировать на 50%.

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Нужно ли забронированным проходить комиссию

Да, если они (забронированные – 24 Канал) не проходили медицинский осмотр в течение пяти лет. Но в любом случае они могут пройти его только после получения соответствующего направления от ТЦК СП,

– заявили в Минобороны.

Там также объяснили, что, если человек считает, что его доставили в ТЦК и СП незаконно, то имеет право обратиться в Нацполицию или ГБР с заявлением о совершении в отношении него административного или уголовного правонарушения.

"Это может быть в случае, если человек предъявил представителям ТЦК СП документы о бронировании или отсрочке от призыва, принял повестку, подтвердил, что явится по полученной повестке в ТЦК СП, но к нему почему-то была применена сила и принуждение", – объяснили в ведомстве.

Кто подлежит бронированию

Согласно новому закону о мобилизации, госслужащие категории "А" – высшего корпуса госслужащих – дальше будут бронироваться. Кроме того, Кабинет Министров разрешил бронировать без ограничений:

работников критически важных предприятий топливно-энергетического комплекса,

ІТ-специалистов.

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Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая 2024 года, бронированию также подлежат работники: