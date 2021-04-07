На цей раз може бути все серйозно, – Яковина про наступ Росії на Україну

Російський аналітик Олександр Гольц, якого не сприймає Кремль, ще у лютому прогнозував, що Росія тоді не мала причин для повномастшабного нападу на Україну. Він припускав, що це може статись восени – влітку.

Втім, саме зараз передумови до відновлення таких дій з'явилися. Про це розповів міжнародний оглядач Іван Яковина в ефірі програми "Що це було?".

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Зокрема, як розповів журналіст, тоді він припускав, що це станеться з потеплінням. Яковина резюмував, що аналітик таки виявився правим.

Я вважаю, що на цей раз все може бути серйозно. Набагато серйозніше, ніж звичайно. Тому так, повномасштабний наступ може початись,

– сказав він.

Він пояснив свої слова: "Потеплішало – і справді почалось. Війна як така поки не почалась, але Гольц тоді прогнозував, що Путін, для закріплення своєї влади, з великою ймовірністю може запустити бойові дії".

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Що кажуть інші експерти

Військові експерти вважають, що реальна повномасштабна воєнна кампанія – дуже сумнівна. Утім прогнозують збільшення кількості обстрілів та диверсійних дій з боку бойовиків вже незабаром.

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