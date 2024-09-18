"Він обов'язково помилиться": як найкраще протистояти Путіну, щоб перемогти

Психопат, яким є російський президент Владімір Путін, не здатний до довгострокового планування та стратегічного мислення. Тож постійний тиск змусить його зробити помилку.

Про це 24 Каналу сказав американський адвокат Ед Стір. За його словами, коли ця помилка допущена, то треба втрутитися й скористатися нею.

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Яку помилку зробив Путін

Ведучи терористичну війну проти України, Владімір Путін зосередився на захопленні українських територій, приносячи в жертву російські війська. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила понад 635 тисяч солдатів. Однак він не врахував те, що Збройні Сили можуть захопити російську територію, що зробило його вразливим.

До слова, Сили оборони 6 серпня прорвали російський кордон у Курські області Росії. Нині під контролем українських військових 1263 квадратних кілометри на Курщині, а кількість населених пунктів – 93. Путін поставив дедлайн до 1 жовтня розібратися з "українськими бандитами". Росіяни вже намагалися проводити контратакувальні дії, але марно.

Я думаю, що Україна блискуче скористалася цим й забрала російську територію. Про це Путін ніколи не думав,

– мовив Стір.

За його словами, нормальний лідер врахував би це під час розробки своїх планів захисту Росії від потенційного вторгнення України. Але глава Кремля припустився помилки. Надалі Україна має бути готовою до інших помилок диктатора, які неминучі.

Це станеться, адже постійний довгостроковий тиск є найкращою стратегією для боротьби з психопатом,

– зазначив американський адвокат.

Він додав, що Україна повинна продовжувати боротьбу доки можливість перемогти диктатора стане очевидною.