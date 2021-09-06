Білоруський військовий округ Росії: якою буде Білорусь після "інтеграції"

Вже зовсім скоро, 9-го вересня, в межах чергової зустрічі Лукашенка з Путіним, заплановане підписання чергової порції інтеграційних документів. Дорожні карти, яких усього ухвалено 28 з 31-ї, покликані завершити юридичну процедуру, на меті у якої створення так званої "Союзної Держави".

Звичайно ж, в цьому геополітичному шлюбі Росія буде "першою серед рівних". Білорусь, натомість очікуватиме зовсім не роль рівноправного партнера.

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Тиша в ефірі

Перед початком процедури безпосереднього об'єднання політико-економічних просторів РФ та РБ, Лукашенку конче треба усунути від справ проактивні групи всередині білоруського суспільства. Для цього вже зараз білоруські силовики повсюдно арештовують опозиційних медійників. Інформаційну картину дня скоро буде подавати людям тільки хтось на кшталт одіозного "солов'я режиму" Азарьонка. Останній тільки те й уміє, що вихваляти диктатора в кращих традиціях КНДР та, ніде правди діти, Росії також.

Єдиним сегментом інформаційного поля, куди ще поки не дістала довга рука одного з тандему двох останніх диктаторів Європи, на цей час залишається лише інтернет. На цьому неприступному напрямку Мінську слід брати приклад з Москви, де повним ходом впроваджується російський різновид інтранету під назвою "суверенний інтернет". Перша спроба підкорити собі мережу, суверенізувавши її, вже була торік восени. Втім, вона виявилася неуспішною за браком все того ж таки російського досвіду.

Як тільки факт поглинання Білорусі відбудеться, вся медійна опозиція буде не при справах, адже перекрити їй кисень буде доручено московським фахівцям з кіберцензури. Тоді вже навіть осередки інакодумства в неприступному зараз "телеграмі" придушать раз і назавжди спільними зусиллями технарів обох тепер нерозривно пов'язаних країн.

Наступними на черзі після непоступливих журналістів стали правозахисники. Цього літа силові структури вже встигли силоміць згорнути діяльність низки таких організацій. Найбільшою серед них є спільнота борців за людські права "Весна". На початку липня містами в яких ще донедавна розташовувались штаби "Весни" прокотилась хвиля затримань.

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Пенітенціарна система Білорусі явно не була від самого початку розрахована на таку кількість ув'язнених "ворогів країни". Аби пересаджати абсолютно всіх, хто може загрожувати авторитарному майбутньому білоруської частини "Союзної Держави", в столиці, вочевидь, підготували план з розширення мережі в'язниць.

Табірну систему замовляли

Ще однією ланкою в ланцюжку подій, котрі призведуть до перетворення білоруської держави у військовий російський округ невдовзі має стати створення системи концтаборів.

Про початок функціонування першого з багатьох майбутніх подібних каральних закладів сповістили ще на початку серпня журналісти CNN. Перший табір для "політичних" вони зафіксували неподалік від села Новоколосово. На території військової частини часів СРСР снували туди-сюди охоронці, а периметр був під наглядом відеокамер. Звернувши увагу на підозрілу активність на території колись занехаяного об'єкта військової інфраструктури, представники медіагіганта одержали гарячі заперечення з боку відповідальних осіб з числа верхівки білоруського МВС.

Спростовуючи здогади західних розслідувачів, у відомстві запевняли, що в минулому діючий військовий об'єкт цілковито безпечний. В якості неспростовного, ніби то, доказу речник міністерства навів слова місцевих мешканців. Вони запевнили, що хвилюватися через ожилу військову частину не варто, бо навіть діти не бояться гратися поблизу.

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Однак, масла у вогонь підлили активісти угрупування ByPol, коли стало відомо, що аналогічний потенційно небезпечний архітектурний об'єкт готують до використання в населеному пункті Івацевичі. Опозиційний рух ще минулого року опублікував аудіофайл зі словами високопосадовця того таки МВС про підготовку нового місця позбавлення волі в межах Івацевичів. Місце це призначене для, як висловився чиновник, "особливо гострокопитних".

Торік влада Білорусі назвала злиті розмови такого собі пана Карпенкова, який судячи з усього, принаймні на момент запису, був на почесному місці у ієрархії силової гілки, фейком. Перший тривожний дзвіночок успішно було забуто. Та інформація, яка пройшла повз увагу на той момент, швидко випливла зовсім нещодавно. Тепер вже, як з'ясувалося, привід для стурбованості таки є, при чому, неабиякий.

Адже, як відомо, диму без вогню в таких випадках зазвичай не буває. Авторитарний правитель, будь-яка народна легітимність якого, давно вже випарувалася, просто не має іншого способу зберегти владу в своїх руках.

Нічого іншого окрім як кидати за грати людей, що можуть стати рушійною силою вуличної демократії Лукашенкові по суті не залишилося. Потрібно зробити це до того, як ця сама вулиця завадить здійснитися злиттю Білорусі з її єдиною державою-союзницею.

А тоді вже можна спокійно насолоджуватися статусом "весільного генерала", люб'язно наданим Путіним за послух. З барського плеча, так би мовити.

Плацдарм для військової агресії проти Заходу і України

Прибравши всі перешкоди на шляху диктатури, можна нарешті почати додатково зміцнювати її. Не в останню чергу завдяки збройним потужностям та живій силі такої зичливої Росії.

Не даремно я згадав раніше про пониження статусу Лукашенка до амплуа "весільного генерала". В обмін на допомогу у збереженні свого місця на владному Олімпі Білорусі, Лукашенко збирається віддати білоруські збройні сили у повне підпорядкування Кремлю.

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Він вже натякав на підготовку до такого кроку буквально днями, коли коментував прийдешнє підписання згаданих уже дорожніх карт. Говорив так ніби, ця здача силового ресурсу Москві відповідає підписаному раніше договору про так зване об'єднання. Мовляв, не дай боже, війна, а ми вже будемо готові, оскільки наші війська і без того майже інтегровані з російськими. З перевагами на користь останніх, ясна річ. Переваги ці знайдуть своє відображення у тому, що саме російська сторона прийматиме остаточні рішення щодо використання особового складу білоруської армії.

Один зі сценаріїв використання буде розіграний вже найближчим часом в рамках спільних навчань "Захід 2021". Зокрема тренуватимуть наступальні дії проти найближчих європейських сусідів. Передовсім балтійських країн як то Латвія чи, приміром, Литва. А там і до Польщі з Україною недалеко. Тож атаку мігрантами можна вважати лише заспівом до потенційних проблем, які можуть виникнути.

Зрештою, не дарма в переддень прийдешніх навчань Путін взявся активно переозброювати білоруських армійців російською зброєю, аж до продажу Лукашенкові комплексів С-400. Про таку модернізацію в лавах військовиків Білорусі повідомив у своєму відео блозі Віталій Портников.

Кишенькова Північна Корея для Путіна

Завершивши цементування власної влади, заснованої на праві сили, після інтеграції, Лукашенко перетворить підвладну йому країну на маріонетку в руках Путіна. Останній чудову можливість використати мілітаризовану Білорусь для реалізації своїх далекосяжних геополітичних амбіцій. В тому числі й через застосування військової агресії проти сусідніх країн. Сам же білоруський диктатор перетвориться на свого роду кишенькового Кім Чен Ина європейського зразка.

Придатного лише, щоб брязкати зброєю біля кордонів сусідів за наказом із Кремля. За це йому буде дозволено носити формальний титул на кшталт якогось генерал-губернатора Білоруського військового округу Російської Федерації.