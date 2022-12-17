З гербом, генератором і без офіційного відкриття: якою буде головна ялинка України

Кілька тижнів серед українців тривали дискусії, чи потрібно у Києві встановлювати головну ялинку, чи ні. Хтось казав, що треба, бо ялинка – це дух свят, інші – що ні і навіть створювали петиції. Однак згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив: ялинка буде точно, однак менша, аніж планували. Тож якою буде новорічна красуня цьогоріч і чим вона особлива у час війни – читайте далі.

Спеціально для 24 каналу про новорічні локації, які планують у столиці, розповів Ігор Добруцький – організатор новорічних свят на Софійській площі та президент міжнародного соціально-етнокультурного проєкту "Folk Ukraine".

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"Після багатьох років встановлення ялинки, хотілося і цьогоріч зробити її урочистою, ми готувалися до того, що вона буде святкова і по-справжньому переможна. Тому її підготовку ми розпочали завчасно. З власного досвіду можу сказати, що ялинка мала бути найкращою. Ми вже маємо досвід встановлення таких ялинок, торік до нас приїжджали люди з багатьох країн просто подивитися на те, як ми робимо ці ялинки. І не дивно, що українська ялинка входила у п'ятірку кращих ялинок Європи", – поділився Ігор Добруцький.

Спершу проєкт головної ялинки був таким / Фото надані 24 каналу

"Традицію не порушуємо": Київ без ялинки не залишився

Цьогоріч у Києві вирішили відмовитись від встановлення традиційної суперялинки з ілюмінацією та коштовними декораціями. Натомість українці отримали альтернативний варіант – скромнішу, але не менш гарну ялинку із духом перемоги.

Через складну ситуацію в країні й війну цьогоріч ялинка буде значно скромнішою, аніж у попередні роки. У мережі та серед українців довго ширилися коментарі, які викликали суперечку: хто фінансуватиме, як бути із економією електроенергії і чи на часі розваги взагалі? Але в питанні щодо встановлення новорічної красуні у столиці все ж вдалося дійти згоди.

Ялинка все ж таки – не тільки традиція. Вона – це те, що об'єднує тих, хто вірить в Україну. Ось якби ми таки відмовились від встановлення ялинки, як потім дітям розказувати, що її не було? Це все відмовки. Я дуже радію, що міський голова сказав: "Так, ялинці бути і традицію не порушуємо". Нічого не змінилося. У нас є тимчасові труднощі, які ми подолаємо!,

– запевнив Ігор Добруцький.

"Вперше відмовляємось від різдвяної зірки": на верхівці ялинки буде тризуб

Організатор новорічних свят ділиться, що попри все, ялинка у столиці буде особливою. По-перше, красуня відрізнятиметься висотою – замість стандартного 31 метра, сягатиме близько 12 метрів. По-друге, унікальним стане і символічний сенс, закладений у неї.

Суть ялинки полягає у тому, що янгол-переможець Архангел Михаїл буде на ялинці і показуватиме, що нам потрібна перемога. Близько 500 голубів символізуватимуть прихід миру. І обов'язково її формуватимуть синьо-жовті іграшки. І звісно, єднання буде навколо нашого герба, нашого тризуба. Вперше ми відходимо від традиції різдвяної зірки. На верхівці ялинки буде наш символ – герб країни,

– розповів Добруцький.

Справжньою особливістю цьогорічної ялинки стане не лише патріотична символіка, а й наявність 53 штандартів із прапорами тих країн, які підтримали Україну у війні проти Росії. Таким чином організатори хочуть висловити повагу державам, які прийшли нам на допомогу і брали участь у засіданні "Рамштайн".

На питання, що ж все-таки символізує цьогорічна новорічна красуня і чи уособлює вона перемогу України, Ігор Добруцький відповів чітко – перемогу.

"Ялинка уособлює перемогу, яка наближається до України. Але я не хотів би до кінця розповідати всю концепцію. Ви приїдете до ялинки і побачите, яким чином ми розказали, що перемога буде неодмінно за нами, і чому Архангел Михаїл, який охороняє нас, робить усе можливе для перемоги", – додав Добруцький.

Тому організатор порадив киянам і гостям столиці неодмінно приділити час на розгляд деталей.



Саме такою буде головна ялинка країни-2023 / Фото надане 24 каналу

Також на Софійській площі встановлять вертеп і дідух – українські символи Різдва. Вони схожі на минулорічні, які були довкола ялинки, частина навіть буде із них. Це подарунок компанії "Folk Ukraine" Музею історії Києва.

Їх вже розмістили, і на них можна подивитися. Там дійсно дуже гарний вертеп, і він має велику цінність, тому що його робили скульптори. Це величезні витрати – сотні тисяч гривень. Експозиція залишиться в музеї назавжди. Там же будуть і декілька дідухів, які символізують Різдво. З року в рік вони будуть експонувати в себе історію розвитку новорічної ялинки,

– зауважив Ігор Добруцький.

Та додав, що наразі є ідея щодо відтворення невеликих копій ялинок, починаючи з 1991 року, для створення спеціальної колекції. Відтак, цьогорічна ініціатива із розміщення мінікопії новорічного дерева стане хорошою традицією.

Обов'язкова умова – за два тижні до того, як ялинка стане на головну площу Києва, має бути створена і встановлена її маленька копія, щоб люди могли подивитися, як вона буде виглядати.

Тут організатор пригадав ситуацію із капелюхом, який у 2020 році розмістили на верхівці головної ялинки. Тоді капелюх став об'єктом обговорень: "Одні казали зняти, інші просили його повернути".

Для того, щоб такі ситуації не повторювались і щоб познайомити громаду з концепцією, організатори вирішили виставити її копію за 2 тижні до встановлення головної красуні.

"Світло не загасити": українці зможуть навіть зарядити гаджети біля ялинки

Цьогорічна ялинка ще один приклад того, що можна вимкнути світло, проте не можна загасити світло в серцях українців. Тож мейнстрім із генераторами продовжиться і на новорічній локації. Для святкової ілюмінації світло не витрачатимуть із міської електрики, ялинка світитиметься від генератора, який надали представники Нідерландів. Після свят його передадуть українським захисникам на фронт.

Такою є умова компанії із Нідерландів. Вони щомісяця передавали понад сто генераторів на лікарні, дитячі садочки. Генератор, до речі, вже привезли. Його будуть вмикати десь приблизно з 18:00 до 20:00. Наразі ще тривають погодження, тому якщо дозволять продовжити цей час, то до комендантської години,

– пояснив Ігор Добруцький.

Біля ялинки також можна буде зарядити гаджети – із такою ініціативою виступив міський голова Віталій Кличко.

"Зібрали спільно": хто фінансує новорічні локації

Щодо того, хто наразі спонсорує новорічні локації, Ігор Добруцький наголосив, що "і зараз, і в майбутньому все фінансуватиметься виключно за кошти бізнесу". Цьогорічну ялинку зібрали спільно.

Саме штучне дерево кияни отримали у спадок від "Добропарку". Це єдина річ, яка вціліла, бо її просто розібрали і склали в далекий контейнер. Компанія "Zinteco" допомогла із освітленням, "Global decor" та дві львівські фірми надали іграшки. Столична компанія і її представниця Анна допомогли із фігурками голубів.

Якщо порівнювати із минулим роком, найпотужнішими спонсорами були Київстар, Coca Cola. Також багато допомоги нам давала дитяча компанія "Kinder", "Zinteco" – це завжди було світлове і звукове оснащення. Саме завдяки їхній допомозі ми не зачіпали міський бюджет,

– пояснив Ігор Добруцький.

Президент "Folk Ukraine" зауважив, що традиція встановлення новорічних локацій на Софійській, Контрактовій площах і біля Арки Свободи українського народу триває вже 9 років. За цей час свято в Києві стало кращим. До того ж на новий рівень вийшов внутрішній туризм.

Цьогоріч же очікується не менше охочих побачити головну новорічну ялинку, проте офіційного відкриття 19 грудня, як зазвичай, все ж не передбачається.

Новорічна локація і ялинка у Києві минулого року / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

"Мер натисне кнопку онлайн": масових заходів й офіційного відкриття – не буде

Ялинку цьогоріч засвітять онлайн. Зокрема, міський голова натисне на кнопку і ялинка засвітиться, бо ж таким чином генератор під'єднається через мобільну мережу.

"Там не буде масових заходів, різдвяних будиночків. Там буде лише ялинка", – додав Добруцький.

Планується, що новорічна локація у Києві стоятиме не менше, ніж до 8 січня. Імовірно, ялинку залишать у столиці і до Водохреща. Головне обмеження, яке діятиме – комендантська година. Киянам та гостям міста варто буде підпорядковуватися правилам, що діятимуть на той момент у столиці.

Ігор Добруцький запрошує всіх відвідати головну новорічну ялинку країни і налаштуватися на позитивні емоції.

Навіть після великого дощу на обрій виходить сонце! Правильно, що ялинку ставимо, правильно, що віримо в перемогу, бо так воно і буде однозначно. Ми пишемо історію і свою долю самі,

– наголосив він.

Ба більше, проєкт новорічної ялинки на наступний рік уже обговорюється, а її ескіз вже готовий.

Віримо, що українська ялинка знову й знову зачаровуватиме всю Європу своєю красою, а увесь світ схилятиме голови перед сміливим українським народом та його перемогою.

Авторка: Дарія Хіміна.