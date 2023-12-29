Якою буде мобілізація в Україні: відповідь Корнієнка

Олександр Корнієнко відреагував на законопроєкт про мобілізацію. Він озвучив свій прогноз з цього питання.

Корнієнко прогнозує, що реальність відрізнятиметься від того, що наразі вніс уряд. Водночас деталей він не розкриває.

Зверніть увагу Росіяни намагалися її розхитати: у ЗСУ розставили крапки над "і" щодо мобілізації жінок

Мій прогноз, що буде якась компромісна версія. Не знаю, навколо чого будуть компроміси, але точно вона буде відрізнятися від того, що уряд вніс,

– наголосив Корнієнко.

Він додав, що армію в Україні фінансують виключно податками. За словами Корнієнка, певними діями, які пропонують у законопроєкті, можна знизити наповнення податків. Тоді розв'язується одна проблема, а виникає інша. Податкова база – знизиться.

Що кажуть в Офісі Президента

Михайло Подоляк заявив, що законопроєкт про мобілізацію потрібно ухвалити якнайшвидше. Він наголосив, що не розуміє, чому питання мобілізації викликає такі токсичні роздуми. Повномасштабне вторгнення триває вже майже два роки, і мобілізація – необхідна. Країна перебуває у стані повномасштабної війни. Водночас обговорення є нормальним процесом демократії. Війна є війна і необхідно ухвалювати складні рішення.

Подоляк переконаний, що підсумковий документ побачать дуже швидко. Він наголосив, що працювати на перемогу мають всі. Україна бореться за свою свободу.