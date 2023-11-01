Перший подих зими: синоптикиня назвала дату, коли розпочнеться відчутне похолодання
Цьогоріч осінь – лагідна до українців. Ми досі насолоджуємося помірним теплом, а наші парасольки отримали відпустку від затяжних злив. Водночас вже з 1 листопада погода все наполегливіше нагадуватиме, що зима – близько.
Коли в Україні розпочнеться похолодання
Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла у коментарі 24 Каналу, що вже з 1 листопада похолодання очікують у західних та північних областях. Середня денна температура опуститься до +11...+16 градусів. Окрім того, 1 листопада можливі дощі.
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Згодом цей атмосферний фронт помандрує на Схід й подарує 2 листопада без опадів. Вітер зміниться на північно-західний. Температура повітря почне знижуватися на 3 – 6 градусів. Мовиться як про денні, так і про нічні години. Похолодання в Україні не буде різким. Водночас його відчують усі.
Як зігрітися восени
Похолодання – чудова нагода витягнути з шафи улюблені теплі луки. Окрім того, для підняття настрою у період холодного листопада рекомендують:
- спекти яблучний або сливовий пиріг;
- купити додому букет з улюблених осінніх квітів;
- прочитати нову затишну книжку;
- скласти осінній віш-лист;
- передивитися улюблений осінній серіал. Класика: "Твін Пікс" та "Дівчата Ґілмор";
- приготувати страву з гарбуза;
- додати у ранкову каву або какао корицю.