Без опадів та до +30: прогноз погоди в Україні на 31 липня

В середу, 31 липня, в Україні не очікується опадів. Повітря в регіонах максимально прогріється до +30.

Синоптики прогнозують, що в останній день липня лише в деяких регіонах може пройти місцями короткочасний дощ.

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Погода в Україні 31 липня

Синоптики прогнозують в середу, 31 липня, мінливу хмарність. Зазначається, що буде без опадів. Тільки на північному сході та сході країни вдень місцями короткочасний дощ.

Вітер в останній день липня буде північно-західний, а його пориви сягатимуть від 7 до 12 метрів за секунду.

Температура вночі буде в межах +11 +16°, у західних областях очікується від +8 до 13, вдень буде +22 – +27. На півдні нашої країни вночі показники температури будуть коливатися від +14 до +19, а вдень стовпчики термометрів покажуть +25 – +30.

Яка буде погода в обласних центрах

Київ +24...+26

Ужгород +26...+28

Львів +25...+27

Івано-Франківськ +25...+27

Тернопіль +25...+27

Чернівці +25...+27

Хмельницький +25...+27

Луцьк +24...+26

Рівне +24...+26

Житомир +24...+26

Вінниця +25...+27

Одеса +27...+29

Миколаїв +27...+29

Херсон +27...+29

Сімферополь +26...+28

Кропивницький +25...+27

Черкаси +26...+28

Чернігів +23...+25

Суми +23...+25

Полтава +25...+27

Дніпро +26...+28

Запоріжжя +26...+28

Донецьк +24...+26

Луганськ +25...+27

Харків +24...+26



Погода в Україні на 31 липня / Карта Укргідрометцентру