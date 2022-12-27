+9 і жодного снігу: де в Україні кінець грудня буде теплим

Останні дні грудня здивують українців своєю погодою. Синоптики прогнозують нетипові для зими показники та припускають, що снігу наприкінці 2022 року не буде.

На всій території України 30 та 31 грудня буде мінлива хмарність, втім, без опадів. Ба більше, у деяких регіонах температура повітря сягатиме +9...+11 градусів тепла.

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Синоптики прогнозують теплі для грудня показники

Синоптики прогнозують вночі на території України теплі для грудня показники повітря. Зокрема, від 2 градусів морозу і до 4 градусів вищів нуля.

Вночі 31 грудня температура повітря сягатиме від +3 до -3 градусів. Натомість вдень – від 2 до 8 градусів вище нуля. На Заході та Півдні прогнозують навіть 5 – 11 градусів.



Прогноз погоди на 30 грудня / Скриншот 24 каналу

Найтепліше в останні дні грудня буде на Півдні України. На Одещині та Херсонщині температура повітря вдень сягатиме +7...+9 градусів вище нуля. Вночі – 0...+2 градуси тепла. Тим часом у Криму стовпик термометра вдень взагалі може сягнути 11 градусів вище нуля.

Невелика хмарність 31 грудня спостерігатиметься у всіх регіонах. Втім, ані дощу, ані снігу поки не прогнозують.

Прогноз погоди на 31 грудня / Скриншот 24 каналу

Зауважимо, що за попередніми прогнозами, Новий рік також буде теплим та, ймовірно, без снігу. Однак, і в цьому є плюс, особливо в умовах війни.