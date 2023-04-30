Майже без опадів, однак із заморозками: прогноз погоди в Україні на 1 травня

Погода в Україні у понеділок, 1 травня, принесе на значну територію суху погоду. А там, де все-таки йтимуть дощі, сильні опади не передбачаються.

У перший день тижня та перший день нового місяця несуттєві опади синоптики передбачають у цетральних, східних та південних областях. Натомість вночі 1 травня у західних, Вінницькій, Житомирській, Київській і Чернігівській областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки, яким присвоїли 1 рівень небезпечності, жовтий.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Однак уже вдень температура повітря прогріється до комфортних "плюсів". Так, наприклад, на Заході України стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +13 до +20. При цьому у Закарпатській області вони не опускатимуться нижче +18.

Також варто зазначити, що попри теплу погоду за вікном на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека. Їй присвоїли 3 рiвень небезпечності, помаранчевий.

Щодо Півночі держави, то там українцям варто очікувати вдень температуру від +13, яка максимально місцями прогріється до +17. Як і в західних областях, впродовж дня там буде мінлива хмарність.

На Сході ж буде прохолодніше. Там стовпчики термометрів від +12 піднімуться найвище до +15. Разом з невеликими дощами там прогнозують і свіжий вітер, швидкість якого не перевищуватиме 10 метрів за секунду.

На Півдні України 1 травня порівняно з попереднім днем температура повітря прогріється найбільше. Якщо 30 квітня там стовпчики термометрів не підіймалися вище +15, то у перший день нового місяця вони коливатимуться в межах від +12 до +19.

Температура в найбільших містах України

Київ – +15...+17

Ужгород – +18...+20

Львів – +14...+16

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +15...+17

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +13...+15

Луцьк – +13...+15

Рівне – +13...+15

Житомир – +13...+15

Вінниця – +15...+17

Одеса – +16...+18

Миколаїв – +17...+19

Херсон – +16...+18

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +15...+17

Черкаси – +15...+17

Чернігів – +12...+14

Суми – +12...+14

Полтава – +12...+14

Дніпро – +15...+17

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +13...+15

Харків – +13...+15



Погода по Україні 1 травня/ Карта Укргідрометцентру