Дощ – на Заході, тепло – на Півдні: прогноз погоди на 19 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у четвер, 19 жовтня, буде помірною у більшості регіонів. Водночас на Заході слід очікувати дощів.
Попри те що уже середина осені, погода досить приємна, хоча позначки на термометрах опускаються все нижче і нижче. Разом з тим усе частіше дощить.
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Прогноз по регіонах
Зокрема, 19 жовтня прогнозують опади в західних регіонах нашої держави. Жителям Львівської, Тернопільської, Закарпатської областей варто подбати про наявність парасольок при собі.
Окрім того, метеорологи попереджають про короткочасні дощі у певних північних та східних регіонах. Температура у відповідних областях буде доволі низькою.
На решті території без опадів (у Центрі та на Півдні – 24 Канал). У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-західний від 5 до 10 метрів на секунду,
– пишуть в Укргідрометцентрі.
Також синоптики зазначають, що температура вночі буде від 0 до 5 градусів за Цельсієм тепла, а вдень від 9 до 14 градусів. Водночас на Півдні вночі від 3 до 8 градусів, а вдень від 13 до 18 градусів.
Зверніть увагу! У Києві буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер прогнозують південно-західний від 5 до 10 метрів на секунду.
Температура в обласних центрах
- Київ +11...+13
- Ужгород +10...+12
- Львів +11...+13
- Івано-Франківськ +11...+13
- Тернопіль +11...+13
- Чернівці +11...+13
- Хмельницький +11...+13
- Луцьк +10...+12
- Рівне +11...+13
- Житомир +11...+13
- Вінниця +13...+15
- Одеса +17...+19
- Миколаїв +16...+18
- Херсон +15...+17
- Сімферополь +15...+17
- Кропивницький +13...+15
- Черкаси +12...+14
- Чернігів +9...+11
- Суми +9...+11
- Полтава +10...+12
- Дніпро +13...+15
- Запоріжжя +13...+15
- Донецьк +12...+14
- Луганськ +10...+12
- Харків +11...+13