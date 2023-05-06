Окрім похолодання, завітають дощі: якою буде погода в Україні 7 травня

Погода у неділю, 7 травня, знову принесе похолодання ледь не у кожен куточок України. Найсуттєвішим воно буде на Заході держави.

Повернуться й дощі у західні, а також Житомирську та Вінницьку області. Синоптики прогнозують, що вони будуть помірними, однак подекуди переростатимуть у значний дощ.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Щодо температури повітря, то вона у неділю принесе прохолоду. Так, на Заході вона коливатиметься переважно в межах від +8 до +12. Лише у Закарпатській області стовпчики термометрів будуть фіксуватися на позначках +17...+19.

На Півночі України у порівнянні з попереднім днем похолодання не буде значним. Там українцям варто очікувати температуру за вікном в межах +10…+13.

На Сході 7 травня також похолодає на декілька градусів, у порівнянні з суботою. Там температура коливатиметься в межах від +14 до +17.

Найтепліше у неділю буде на Півдні держави. Там можна буде насолоджуватися теплими +16…+19. І лише в Одеській області синоптики прогнозують незначні опади.

Зауважимо, що у зв'язку з похолоданням вночі в Україні, окрім західних та південних областей, на поверхні грунту очікуються заморозки. Їм присвоїли I-й рівень небезпечності, жовтий. При тому сильні заморозки у повітрі очікуються на Чернігівщині та Сумщині. Їм присвоїли II-й рівень небезпечності, помаранчевий.

Погода в найбільших містах України

Київ – +11...+13

Ужгород – +17...+19

Львів – +10...+12

Івано-Франківськ – +10...+12

Тернопіль – +9...+11

Чернівці – +10...+12

Хмельницький – +9...+11

Луцьк – +8...+10

Рівне – +8...+10

Житомир – +10...+12

Вінниця – +10...+12

Одеса – +16...+18

Миколаїв – +16...+18

Херсон – +17...+19

Сімферополь – +17...+19

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +11...+13

Суми – +10...+12

Полтава – +11...+13

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +17...+19

Донецьк – +15...+17

Луганськ – +14...+16

Харків – +14...+16



Прогноз погоди на 7 травня / Карта Укргідрометцентру